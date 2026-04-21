Ten utwór znają wszyscy. Rekord Guinnessa tylko to potwierdził

"Yesterday" w Księdze rekordów Guinnessa. Niezwykły wynik

"Yesterday" to dziś nie tylko klasyk, ale i fenomen na skalę światową. Piosenka została wpisana do "Księgi rekordów Guinnessa" jako najczęściej coverowany utwór w historii muzyki. Szacuje się, że doczekała się ponad 2200 różnych wersji.

To wynik, który mówi sam za siebie. Utwór był interpretowany przez artystów z różnych epok i gatunków muzycznych. Swoje wersje nagrali między innymi Ray Charles, Frank Sinatra czy Elvis Presley. Każdy z nich nadał kompozycji własny charakter, co tylko potwierdza jej uniwersalność.

Dodatkowo organizacja Broadcast Music Incorporated podaje, że w samym XX wieku "Yesterday" wykonano ponad siedem milionów razy. To liczba, która pokazuje, jak głęboko utwór zakorzenił się w kulturze.

Historia utworu "Yesterday" i jego wyjątkowy charakter

Piosenka po raz pierwszy pojawiła się na albumie "Help!" z 1965 roku. Choć oficjalnie przypisana duetowi "Lennon-McCartney", została napisana wyłącznie przez Paula McCartneya. Co ciekawe, to jedno z pierwszych nagrań zespołu, w którym wystąpił tylko jeden z jego członków.

"Yesterday" wyróżnia się na tle innych utworów grupy. To spokojna, melancholijna ballada oparta na prostym, ale poruszającym przekazie. Opowiada o stracie i emocjach, które są bliskie niemal każdemu słuchaczowi.

Właśnie ta uniwersalność sprawiła, że utwór stał się tak chętnie interpretowany. Artyści na całym świecie odnajdują w nim przestrzeń do własnej ekspresji, niezależnie od stylu czy epoki.

Najczęściej coverowane utwory w historii muzyki

Choć "Yesterday" pozostaje liderem, nie jest jedynym utworem, który doczekał się setek interpretacji. Tuż za nim plasuje się "Summertime", które również zdobyło ogromną popularność wśród wykonawców.

Piosenka, po raz pierwszy wykonana w operze "Porgy and Bess", została nagrana przez wielu artystów. Jedną z najbardziej znanych wersji stworzyła Janis Joplin. Utwór doczekał się także współczesnych interpretacji, co pokazuje, że klasyka wciąż inspiruje.

Historia "Yesterday" pokazuje jedno. Prawdziwe hity nie kończą się wraz z premierą, tylko z czasem zyskują nowe życie w wykonaniach kolejnych artystów.

