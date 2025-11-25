Ten utwór porusza od 50 lat. Budka Suflera stworzyła coś wyjątkowego

"Jest taki samotny dom": poetycka opowieść zapisana w historii polskiej muzyki

Budka Suflera to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w polskiej muzyce rozrywkowej. Formacja, powstała w 1974 roku w Lublinie z inicjatywy Romualda Lipki, szybko wypracowała własny styl, który łączył rockowe brzmienie z poetycką wrażliwością. Już pierwsze nagrania pokazały, że grupa nie zamierza kopiować zachodnich wzorców, lecz tworzyć muzykę zakorzenioną w emocjach i literackim klimacie. Wczesny skład tworzyli m.in. Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Andrzej Ziółkowski i Zbigniew Zieliński. W połowie lat 70. do zespołu dołączył Tomasz Zeliszewski, który w kolejnych latach stał się jego ważną częścią.

Twórczość Budki Suflera szybko zdobyła popularność, a jej piosenki do dziś zajmują ważne miejsce w radiowych zestawieniach. W dorobku formacji znajdują się utwory znane kilku pokoleniom słuchaczy, między innymi "Jolka, Jolka pamiętasz", "Cień wielkiej góry", "Za ostatni grosz", "Bal wszystkich świętych" czy "Takie tango". Wśród nich jest też wyjątkowa ballada - "Jest taki samotny dom", piosenka o niezwykłej atmosferze i emocjonalnej głębi.

Maciej Kurowicki stworzył narrację do kultowej "Seksmisji". Jak pracowało mu się podczas Festiwalu Korelacje? Interia.pl INTERIA.PL

Historia utworu "Jest taki samotny dom" i początki Budki Suflera

"Jest taki samotny dom" ukazał się na debiutanckiej płycie "Cień wielkiej góry", wydanej w 1975 roku. Album, choć utrzymany w rockowej stylistyce, wyróżniał się refleksyjnym tonem i staranną warstwą literacką. Tekst do utworu napisał Adam Sikorski, a muzykę skomponowali Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. Ich współpraca zaowocowała kompozycją, która od pierwszych taktów buduje intensywny, niemal filmowy nastrój.

Piosenka rozwija się powoli jak opowieść snuta o zmierzchu. Nie ulega presji radiowego tempa, stawia na atmosferę i emocje. Pierwsze wersy, malujące obraz deszczu, nocy i opuszczonego dworu, otwierają przed słuchaczem przestrzeń, w której muzyka i poezja idą w parze. Dom staje się symbolem pamięci, miejscem na uboczu świata, gdzie przeszłość trwa mimo upływającego czasu.

Poetycki klimat "Jest taki samotny dom": analiza tekstu i emocji

Tekst Adama Sikorskiego jest prosty, lecz wielowarstwowy. Słowa układają się w opowieść o miejscu, które kiedyś tętniło życiem, a dziś jest świadkiem ciszy. Dom z piosenki można odczytywać na wiele sposobów, ponieważ nie jest opisany wprost. Może być przestrzenią wspomnień, symbolem samotności albo metaforą emocji, których trudno nazwać.

Piosenka działa dzięki oszczędności. Nie opowiada historii wprost, zostawia miejsce na wyobraźnię. To sprawia, że z każdym kolejnym przesłuchaniem można odkrywać w niej nowe znaczenia. Repetycja w refrenie nadaje utworowi medytacyjny rytm. Powtarzalność działa jak spokojna mantra, która pozwala zatrzymać się na chwilę i wsłuchać w siebie.

Wokal Krzysztofa Cugowskiego i jego znaczenie

W przypadku tego utworu ogromne znaczenie ma interpretacja Krzysztofa Cugowskiego. Jego charakterystyczny głos, pełen ekspresji i chropowatości, wprowadza słuchacza w klimat piosenki już od pierwszych słów. Artysta śpiewa powoli, z wyczuciem, jakby ważył każde zdanie. Dzięki temu utwór brzmi jak osobiste wyznanie, pozbawione patosu, lecz pełne emocji.

Wokal Cugowskiego w naturalny sposób prowadzi narrację i nadaje piosence wyjątkową intensywność. To jedna z tych interpretacji, które trudno sobie wyobrazić w innym wykonaniu.

Brzmienie i kompozycja: muzyka, która dopełnia tekst

Warstwa instrumentalna utworu tworzy przestrzeń, w której poezja może wybrzmieć do końca. Kompozycja opiera się na fortepianie, gitarze i subtelnych partiach smyczkowych. Instrumenty nie dominują, lecz współpracują ze sobą, budując spójny muzyczny krajobraz. Można zauważyć inspiracje charakterystycznym dla rocka progresywnego klimatem, a smyczki dodają utworowi głębi i melancholii.

Całość ma w sobie coś z muzycznej opowieści - jakby zapraszała słuchacza do domu stojącego na uboczu, miejsca, które pamięta dawny świat, choć nikt już tam nie mieszka.

"Jest taki samotny dom" i jego miejsce w historii Budki Suflera

Piosenka nie należała do typowych radiowych przebojów lat 70. Miała inny charakter, bardziej refleksyjny i poetycki, dlatego słuchacze odkrywali ją stopniowo. Wraz z kolejnymi latami zyskiwała na znaczeniu, stając się jedną z najważniejszych ballad w dorobku Budki Suflera.

Utwór często pojawiał się w koncertowych setlistach jako moment wyciszenia. Publiczność traktowała go jako piosenkę szczególną, jedną z tych, które słucha się w skupieniu. Z czasem zaczął być interpretowany szerzej, jako metafora samotności, tęsknoty za domem albo powrotu do miejsc, które istnieją już tylko w pamięci. Każdy słuchacz dopisywał do niego własną historię, co tylko wzmacniało jego siłę.

Po odejściu Romualda Lipki wiele osób wróciło do "Jest taki samotny dom", widząc w nim zapis emocji, które w muzyce Budki Suflera były zawsze obecne. Utwór brzmi dziś tak samo przejmująco jak pół wieku temu, a jego przekaz nadal trafia do słuchaczy.