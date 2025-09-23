W połowie lat 70. Bruce Springsteen był już uznawaną w branży muzycznej postacią. Zdążył wydać album "Born To Run", który odniósł ogromny sukces, trafiając na 3. miejsce listy Billboard. Oprócz samego tworzenia, muzyk bacznie obserwował, co dzieje się na szeroko pojętej scenie. W ten sposób zainteresowała go muzyka punkowa.

"Wydaje mi się, że zacząłem o tym czytać. Był taki mały sklep z płytami w Village, który importował wszystkie płyty punk-rockowe. Poszedłem tam i kupiłem każdą płytę - nie dlatego, że je znałem, ale dlatego, że o nich słyszałem. [...] Kupiłem wszystkie te wczesne albumy punk-rockowe bez słuchania, po prostu żeby zobaczyć, o co chodzi. [...] Wziąłem je do domu i słuchałem sam w swoim pokoju" - opowiadał Springsteen w rozmowie z "Rolling Stone".

Bruce Springsteen napisał piosenkę dla Ramones?

25 marca 1979 roku Bruce Springsteen wybrał się do klubu Fast Lane w Ashbury Park w New Jersey. Występowała tam jego znajoma, Patti Smith, która zaledwie rok wcześniej dostała się na listę Billboard z przebojem "Because The Night" napisanym przez Springsteena. Jak się okazało, tego wieczoru w Fast Lane grali również Ramones. Koncert tak bardzo zainspirował gwiazdora, że po powrocie do domu czym prędzej zaczął komponować punkowy utwór z myślą o przekazaniu go grupie Joey'a Ramone'a. 20 minut później kawałek był już gotowy.

"Widziałem zespół, świetnie się bawiłem, rozmawiałem z nimi za kulisami i powiedziałem: Może napiszę piosenkę dla Ramones. Wróciłem do domu, był już środek nocy, zajęło mi to około 20 minut i był gotowy" - opowiadał Springsteen w rozmowie z Howadrem Sternem.

Finalnie piosenka nie trafiła jednak do Ramones. Jako pierwszy usłyszał ją menedżer muzyka, Jon Landau. Zwrócił on uwagę, że największe sukcesy u innych artystów odnosiły jego bardziej popowe i proste kompozycje, a ten kawałek Springsteen powinien zostawić dla siebie.

Artysta posłuchał się menedżera i kompozycję znaną dziś jako "Hungry Heart" nagrał na swój album "The River" wydany w 1980 roku. Piosenka wybrana została jako singiel prowadzący, który mimo braku teledysku trafił na 5. miejsce listy Billboard!

Springsteen był wyjątkowo wdzięczny Jonowi za radę. Piosenka stała się wielkim hitem, który otworzył muzykowi drzwi do dalszej kariery: "To był nasz pierwszy prawdziwy hit. Nagle staliśmy się zespołem na 'randkowe noce', dziewczyny same zaczęły przychodzić na koncerty... Jackson Browne miał wszystkie ładne dziewczyny, a chłopaki przychodzili, żeby zobaczyć nas" - żartował.

