Kiedy na początku lat 80. Maanam znajdował się u szczytu popularności, zespół nieustannie poszukiwał nowych inspiracji. Jedna z nich przyszła niespodziewanie podczas pobytu wokalistki na greckiej wyspie Ios, należącej do archipelagu Cyklad.

To właśnie tam narodził się pomysł na tekst, który kilka miesięcy później poznała cała Polska. Kora nie opisywała jednak konkretnych wydarzeń ani wakacyjnych przygód. Zamiast tego postawiła na obrazy i skojarzenia przywołujące atmosferę gorącego lata i beztroski, którą można odnaleźć z dala od codzienności.

Za muzykę odpowiadał Marek Jackowski. Lider Maanamu miał niezwykły talent do tworzenia kompozycji, które łączyły przebojowość z rockową energią. To właśnie jego charakterystyczne gitarowe brzmienie sprawiło, że "Cykady na Cykladach" szybko wyróżniły się na tle innych utworów obecnych wówczas w radiu.

Tytuł, który przez lata budził ciekawość

Choć piosenka należy do najbardziej znanych nagrań Maanamu, wielu słuchaczy przez lata nie wiedziało, co właściwie oznacza jej tytuł.

Cyklady to grecki archipelag położony na Morzu Egejskim. W jego skład wchodzą między innymi Santoryn, Mykonos, Naksos czy Ios. To właśnie tam Kora usłyszała charakterystyczny dźwięk cykad, owadów kojarzonych w krajach śródziemnomorskich z upalnym latem.

Podobieństwo brzmienia słów "cykady" i "Cyklady" zwróciło uwagę wokalistki. Ta prosta, ale bardzo efektowna gra słów stała się fundamentem jednego z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w historii polskiej muzyki.

Nie tylko wakacyjna piosenka

Na pierwszy plan wysuwa się lekkość i wakacyjny klimat utworu, ale wielu fanów od lat dostrzega w nim coś więcej. Maanam funkcjonował przecież w rzeczywistości Polski początku lat 80., gdy podróże za granicę pozostawały dla wielu osób poza zasięgiem marzeń.

Dlatego opowieść o słońcu, wolności i świecie znajdującym się daleko od szarej codzienności mogła być odbierana znacznie szerzej niż tylko jako wakacyjna pocztówka. To właśnie umiejętność łączenia prostych obrazów z emocjami sprawiała, że teksty Kory trafiały do tak wielu odbiorców.

Nie bez znaczenia była również charyzma samej wokalistki. W połączeniu z kompozycjami Jackowskiego stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów autorskich w historii polskiej muzyki.

Jeden z symboli Maanamu

"Cykady na Cykladach" ukazały się w 1981 roku jako singiel wydany przez Tonpress. Nakład wyniósł 150 tysięcy egzemplarzy, co było wówczas imponującym wynikiem. Na stronie B znalazł się utwór "1984".

Nagranie zrealizowali Kora, Marek Jackowski, Ryszard Olesiński, Bogdan Kowalewski oraz Paweł Markowski. Z czasem piosenka trafiła również na najważniejsze składanki podsumowujące dorobek grupy.

Po ponad czterech dekadach od premiery utwór nadal pozostaje jednym z najczęściej kojarzonych przebojów Maanamu. Dla wielu słuchaczy jest nie tylko wspomnieniem młodości, ale także symbolem epoki, w której polski rock przeżywał swój złoty okres.

Kultowy przebój zabrzmi podczas koncertu "Wrocław Przyszłości"

Wkrótce utwór ponownie wybrzmi przed szeroką publicznością. "Cykady na Cykladach" znalazły się w repertuarze koncertu "Wrocław Przyszłości", który odbędzie się 30 czerwca na Placu Wolności we Wrocławiu. Transmisję wydarzenia pokaże Polsat od godziny 19:55.

Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Margaret, Alicja Szemplińska, Andrzej Piaseczny, Ralph Kaminski, Jakub Józef Orliński, Janusz Radek oraz Gracjana Górka. Towarzyszyć im będą Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.





Piotr Kupicha wspomina zmarłego tatę. "Jak warknął, to wszyscy chodzili na baczność" INTERIA.PL