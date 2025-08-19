Ten hit lat 90. kochała cała Polska. O mały włos wylądowałby w koszu

Geneza utworu "One" i trudne chwile zespołu

Na początku lat 90. U2 znalazło się w kryzysie. Po ogromnym sukcesie albumu "The Joshua Tree" muzycy chcieli zmienić brzmienie, jednak pierwsze sesje do kolejnej płyty okazały się chaotyczne. W studiu Hansa w Berlinie atmosfera była napięta, a zespół rozważał nawet zakończenie działalności. Przełomem okazała się właśnie piosenka "One", która narodziła się z improwizacji podczas pracy nad innym utworem.

"One" jako przełom na albumie "Achtung Baby"

Piosenka trafiła na wydany w listopadzie 1991 roku album "Achtung Baby", współprodukowany przez Daniela Lanoisa i Briana Eno. Oficjalnie singiel "One" ukazał się w marcu 1992 roku i szybko zdobył ogromne uznanie słuchaczy. Utwór opowiada o trudnych relacjach międzyludzkich, potrzebie jedności oraz o tym, jak konflikty mogą ranić najbliższych. To właśnie ta symbolika sprawiła, że utwór stał się uniwersalnym hymnem pokolenia.

Sukces "One" na listach przebojów

"One" zdobyło wysokie miejsca na światowych listach, docierając do Top 10 w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych piosenka znalazła się na 10. miejscu listy Billboard Hot 100, co do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych sukcesów zespołu na tamtejszym rynku. W Europie utwór cieszył się jeszcze większą popularnością, zdobywając szczyty notowań.

"One" w duecie z Mary J. Blige

Choć "One" to jeden z najważniejszych utworów w historii U2, w 2006 roku zyskał nowe życie. Mary J. Blige nagrała swoją wersję wspólnie z zespołem, a utwór trafił na jej płytę "The Breakthrough". To nagranie pokazało, że piosenka, mimo upływu lat, nadal potrafi wzruszać i jednoczyć ludzi.

Tekst piosenki "One" i jego znaczenie

Bono wielokrotnie podkreślał, że tekst "One" powstał z inspiracji podziałami w społeczeństwie i wewnętrznymi napięciami w zespole. Słowa można interpretować na wiele sposobów - jako opowieść o rozpadzie związku, trudnych relacjach rodzinnych, a także jako komentarz do sytuacji społeczno-politycznej początku lat 90. Ta wielowymiarowość sprawiła, że "One" zyskało status ponadczasowego hymnu.

Inne kultowe piosenki U2 z lat 80. i 90.

Choć "One" to ikona lat 90., U2 już wcześniej zdobyło serca fanów dzięki takim utworom jak "Sunday Bloody Sunday" (1983), "With or Without You" (1987) czy "Where the Streets Have No Name" (1987). Każdy z nich miał ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej i umocnił pozycję zespołu jako jednego z najważniejszych w historii.