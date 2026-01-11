Grupa Proletaryat działa na scenie od końca lat 80., kiedy to zdobyła status jednej z gwiazd punk rocka. W 1989 r. zespół z Pabianic szturmem podbił Festiwal w Jarocinie, zdobywając trzy główne nagrody - publiczności, dziennikarzy i organizatorów. To z tamtego etapu pochodzą śpiewane przez Polaków przeboje "Hej naprzód marsz", "Proletariat" (lepiej znane jako "To my, ziemi naszej sól"), "Pokój z kulą w głowie" czy "Mamy 1000 lat".

W połowie lat 90. za sprawą płyty "IV" (z utworami "Jak ptak" i balladą "Przemijanie") i trasy z Vaderem na formację zwrócili uwagę również fani metalu.

Tomasz "Oley" Olejnik - legenda Proletaryatu

Od samego początku grupę tworzą Tomek "Oley" Olejnik (wokal) i Darek "Kacper" Kacprzak (bas). Od 1996 r. towarzyszy im Robert "Mały" Hajduk (perkusja), a od 2008 r. (z krótką przerwą) Wiktor Daraszkiewicz (gitara), znany również z zespołu Rezerwat.

W marcu 2023 r. kwartet przypomniał się nowym albumem "Ząb za ząb". W grudniu zespół zakończył trasę promującą tę płytę.

- Mieliśmy okazję dorastać w czasach komuny, mamy pełną świadomość czym to grozi. Pamiętamy doskonale cenzurę, to w jaki sposób traktowano ludzi, którzy nie wyrażali zgody i bardzo boimy się, że ten czas podły może wrócić - opowiadał Oley w rozmowie z Interią w połowie 2023 r.

Świętujący 11 stycznia 61. urodziny wokalista Proletaryatu poza macierzystą formacją wszedł też w skład nowej supergrupy Kosmici. Razem z nim ten zespół tworzą gitarzysta Stefan Machel z TSA (obecnie jako TSA Dream), basista Darek Budkiewicz (Armia) i perkusista Marcin "Manio" Papior (Piersi). 23 stycznia pojawi się debiutancka płyta "Nie ma nas", promowana singlami "Pukam" i "Lód".

Proletaryat na Pol'and'Rock Festival 2023: "Muzyka rockowa jest emanacją ludzkiego wku***enia" INTERIA.PL INTERIA.PL