Do najpopularniejszych dzieł Kevina Parkera należą takie kawałki jak "The Less I Know The Better", "Borderline", "Let It Happen" czy "New Person, Same Old Mistakes". Album "Currents" z 2015 roku ugruntował pozycję artysty na rynku muzycznym i stał się niedoścignionym klasykiem gatunku.

Tame Impala wystąpi w Polsce. Gdzie zagra "król psychodelii"?

Koncert w ramach trasy po Wielkiej Brytanii i Europie, promującej nowy album "Deadbeat", odbędzie się 18 kwietnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Krążek ukaże się już 17 października br., a w sieci można znaleźć takie utwory jak "End of Summer" i "Loser". Teraz, wraz z ogłoszeniem trasy, Tame Impala podzielił się z fanami piosenką "Dracula" - teledysk wyreżyserował Julian Klincewicz.

Bilety na koncert w Gliwicach trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 3 października, o godz. 10.00. Przypomnijmy, że Tame Impala był ostatnio w Polsce 10 września 2022 roku na On Air Festival w Warszawie. Był to trzeci koncert artysty w Polsce, po wcześniejszych występach na festiwalu Open'er w 2013 i 2016 roku.

