Projekt Polish Metal Alliance (jego pomysłodawcą jest wokalista Maciej "Maxx" Koczorowski z Chainsaw) składający się z czołówki rodzimej sceny ciężkiego grania rozpoczął działalność w połowie 2020 r. Od tego czasu opublikował już kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne, King Diamond, Black Sabbath i UFO.

Podstawowy trzon tworzą muzycy związani z takimi zespołami, jak m.in. Vader, Chainsaw, The Legacy, CETI i grupa Piotra Cugowskiego. Poza tym w nagraniach brali udział m.in. Krzysztof Zalewski, Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), Piotr Cugowski, Wojtek Cugowski, Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch), Jan Borysewicz (Lady Pank), Kasia Kowalska, Anna Rusowicz, Peter (Vader), Artur Gadowski (IRA), Juan Carlos Cano (House Of Death), Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Skawiński (Kombii).

Polish Metal Alliance z prezentem na Dzień Kobiet

Sporą niespodziankę supergrupa przygotowała na Dzień Kobiet - do sieci wtedy trafiła przeróbka przeboju "Rock You Like a Hurricane" z dorobku zespołu Scorpions. W nagraniu udział wzięły same panie, w tym również debiutantki.

Za wokale odpowiadają Clödie, Urszula Kądziela i Kasia Bieńkowska. Z kolei instrumenty obsługują Justyna Paul-Olejniczak (gitara), Agnieszka Burkat (gitara), Joanna Dudkowska (bas) i znana z m.in. Wolf Spider Beata Polak (perkusja). We wcześniejszych nagraniach PMA mogliśmy już usłyszeć Clödie, Joannę Dudkowską i Beatę Polak.

"Panie grają i śpiewają, Panie słuchają a Panowie dziś wokół biegają" - czytamy na profilu Polish Metal Alliance.

Wspomniany utwór "Rock You Like a Hurricane" to jeden z największych przebojów w ponad 50-letniej karierze grupy Scorpions. Nagranie promowało płytę "Love at First Sting" z 1984 r.

