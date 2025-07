"Takie tango", którego mogło nie być. Niespodziewani bohaterowie wielkiego przeboju Budki Suflera

Wobec braku alternatyw Lipko postawił wszystko na jedną kartę. Postanowił porzucić rockowy charakter Budki Suflera na rzecz bardziej przystępnego, popowego brzmienia. Szybko stworzył zestaw przebojowych melodii i wysłał je do Andrzeja Mogielnickiego - dawnego współpracownika, z którym łączyły go raczej chłodne relacje. Jak sam Mogielnicki określił tę znajomość: "szorstka przyjaźń".

Choć muzyka była gotowa, tekst "Takiego tanga" długo nie mógł się przebić. Gdy Mogielnicki napisał słynne "bo do tanga trzeba dwojga", pojawił się poważny zgrzyt - utwór nie zawierał żadnych nawiązań do argentyńskiego tańca. Zaniepokojony autor zapytał żonę o opinię:

To zdanie uratowało piosenkę. Podobne wątpliwości miał Romuald Lipko. On również nie dostrzegał w kompozycji niczego "tangowego", ale i jego małżonka przekonała go, by zaufał tekstowi.