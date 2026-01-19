Tak brzmi odrzucony numer T.Love. "Jestem z Polski", czyli Sidney Polak i BNDK razem

Przypomnijmy, że pod koniec 2025 r. w krótkim odstępie czasu z grupą T.Love pożegnali się gitarzysta Janek Benedek i perkusista Sidney Polak. Bębniarz był drugim muzykiem - po wokaliście Muńku Staszczyku - z najdłuższym stażem w tym zespole. Do legendy polskiego rocka dołączył w 1990 r. i grał z nią z przerwą na zawieszenie działalności formacji w latach 2017-2022.

Z kolei Janek Benedek, współtwórca przebojowych płyt "Pocisk miłości" (1991) oraz "King" (1992), został zastąpiony przez Macieja Majchrzaka, znanego jako Magilla Majcher, gitarzystę T.Love w latach 1994-2017. Benedek i Polak zostali zwolnieni przez Muńka Staszczyka SMS-em.

BNDK i Sidney Polak razem. "Jestem z Polski"

Dwaj byli już muzycy T.Love współpracowali już razem poza tym zespołem. Sidney gościnnie wsparł duet BNDK (razem z Jankiem tworzy jego syn, wokalista Gabor Benedek) w nowej wersji wielkiego przeboju T.Love - "Warszawa".

Teraz razem prezentują autorski utwór "Jestem z Polski", który pierwotnie proponowali w T.Love, jednak został on odrzucony przez Muńka.

"'Jestem z Polski' to energetyczny, gitarowy utwór inspirowany rockiem lat 80. Jest to pozytywna, niewykluczająca piosenka o silnych uczuciach łączących Polaków z całego świata skierowanych do kraju, podkreślająca dumę z pochodzenia bez patosu i podziałów" - czytamy w opisie.

Utwór jest też pierwszym singlem z czwartego albumu Sidneya Polaka. Jego solowy dorobek obejmuje płyty "Sidney Polak" (trzy Fryderyki) z przebojami "Chomiczówka" i "Otwieram wino" (2004), "Cyfrowy styl życia" (2009) i "3" (2018). Jako producent współpracował z Pezetem przy jego albumie "Radio Pezet. Produkcja Sidney Polak" (2012). Już po rozstaniu z T.Love wypuścił świąteczną piosenkę "Złota noc" z udziałem Anny Rusowicz i Tomasza Szczepanika z grupy Pectus.

