Tak Big Cyc wywołał skandal. 35 lat płyty "Nie wierzcie elektrykom"
19 czerwca ukazała się winylowa reedycja przełomowej płyty "Nie wierzcie elektrykom" grupy Big Cyc. Co po 35 latach od premiery z tej okazji przygotowała legenda polskiego rocka?
Winylowe reedycje kultowych płyt Big Cyca (w tym m.in. "Z gitarą wśród zwierząt") zapowiadał już w rozmowie z Interią wokalista i basista Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak.
- Chcemy też wydać wznowienie "Nie wierzcie elektrykom", bo już są na to chętni. Będziemy też kontynuować wydawanie na winylach tych wszystkich klasycznych naszych płyt - mówił nam lider grupy pod koniec 2025 r.
Big Cyc: Płyta "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później"
Drugi album Big Cyca właśnie doczekał się winylowej reedycji jako "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później". Całość została poszerzona o bonusowy singel z udziałem Renaty Przemyk oraz Arka Jakubika z Dr Misio.
"To właśnie na tej płycie zespół po raz pierwszy tak ostro zakpił z nowych politycznych świętości, narodowych mitów i polskiej rzeczywistości początku lat 90. Kontrowersje wywołały już sam tytuł oraz okładka z karykaturą Lecha Wałęsy, ale skandal szybko zamienił się w sukces - album zdobył status złotej płyty i stał się jednym z najważniejszych wydawnictw w historii polskiego rocka" - czytamy w informacji o płycie pierwotnie wydanej w 1991 r.
To na tym albumie znalazły się takie utwory, jak m.in. "Polacy", "Biały Miś", "Nie ma tu nikogo" oraz tytułowe "Nie wierzcie elektrykom".
Za nagrania odpowiadał klasyczny skład: Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara) i Krzysztof Skiba (wokal). Dzisiejszy Big Cyc tworzą wszyscy czterej muzycy pierwotnego składu, którym towarzyszą gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 1998 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 2006 r.).
Big Cyc - szczegóły winylowej płyty "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później" (tracklista):
Strona A
1. "Marian - Wierny Kibic"
2. "Chrześcijańscy Kanibale"
3. "Oszukani Partyzanci"
4. "Nie Ma Tu Nikogo"
5. "Polacy"
Strona B
1. "Biały Miś"
2. "Kanar?"
3. "Ruskie Idą!"
4. "Nie Wierzcie Elektrykom"
5. "Karel Rege"
Bonus płyta SP "Big Cyc & Dr Misio, Renata Przemyk"
Strona A
1. Renata Przemyk "Nie ma tu nikogo"
Strona B
1. Dr Misio "Polacy".