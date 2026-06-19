Winylowe reedycje kultowych płyt Big Cyca (w tym m.in. "Z gitarą wśród zwierząt") zapowiadał już w rozmowie z Interią wokalista i basista Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak.

- Chcemy też wydać wznowienie "Nie wierzcie elektrykom", bo już są na to chętni. Będziemy też kontynuować wydawanie na winylach tych wszystkich klasycznych naszych płyt - mówił nam lider grupy pod koniec 2025 r.

Big Cyc: Płyta "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później"

Drugi album Big Cyca właśnie doczekał się winylowej reedycji jako "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później". Całość została poszerzona o bonusowy singel z udziałem Renaty Przemyk oraz Arka Jakubika z Dr Misio.

"To właśnie na tej płycie zespół po raz pierwszy tak ostro zakpił z nowych politycznych świętości, narodowych mitów i polskiej rzeczywistości początku lat 90. Kontrowersje wywołały już sam tytuł oraz okładka z karykaturą Lecha Wałęsy, ale skandal szybko zamienił się w sukces - album zdobył status złotej płyty i stał się jednym z najważniejszych wydawnictw w historii polskiego rocka" - czytamy w informacji o płycie pierwotnie wydanej w 1991 r.

To na tym albumie znalazły się takie utwory, jak m.in. "Polacy", "Biały Miś", "Nie ma tu nikogo" oraz tytułowe "Nie wierzcie elektrykom".

Za nagrania odpowiadał klasyczny skład: Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara) i Krzysztof Skiba (wokal). Dzisiejszy Big Cyc tworzą wszyscy czterej muzycy pierwotnego składu, którym towarzyszą gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 1998 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 2006 r.).

Big Cyc - szczegóły winylowej płyty "Nie wierzcie elektrykom - 35 lat później" (tracklista):

Strona A

1. "Marian - Wierny Kibic"

2. "Chrześcijańscy Kanibale"

3. "Oszukani Partyzanci"

4. "Nie Ma Tu Nikogo"

5. "Polacy"

Strona B

1. "Biały Miś"

2. "Kanar?"

3. "Ruskie Idą!"

4. "Nie Wierzcie Elektrykom"

5. "Karel Rege"

Bonus płyta SP "Big Cyc & Dr Misio, Renata Przemyk"

Strona A

1. Renata Przemyk "Nie ma tu nikogo"

Strona B

1. Dr Misio "Polacy".

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