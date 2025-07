Pod szyldem Phil Campbell and The Bastard Sons występuje wieloletni gitarzysta Motörhead i jego prawie w pełni rodzinna ekipa: synowie Todd (gitara), Tyla (bas) i Dane (perkusja), których wspiera wokalista Joel Peters .

Rodzinna ekipa ma na koncie trzy albumy: debiutancki "The Age of Absurdity", następcę "We're the Bastards", a także wydany już z obecnym wokalistą Joelem Petersem "Kings of the Asylum".