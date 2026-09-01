Przypomnijmy, że zamieszanie związane ze statusem Zaka Starkeya sięga maja 2025 r. Po serii występów w Royal Albert Hall w Londynie w barwach The Who pojawił się komunikat, że drogi perkusisty i rockowej legendy rozchodzą się po blisko 30 latach.

Zespół podkreślał, że była to wspólna decyzja. Brytyjskie media donosiły, że syn Ringo Starra z The Beatles został wyrzucony po kłótni z Rogerem Daltreyem. Wokalista miał wyrażać zarzuty co do "jakości i standardu jego gry".

Gitarzysta Pete Townshend po dwóch tygodniach ogłosił, że "nadszedł czas na zmiany", pisząc, że Zak Starkey ma dużo nowych projektów, a jego następcą będzie Scott Devours z solowego zespołu Rogera Daltreya.

Zak Starkey znów w The Who. "Czekam z niecierpliwością"

Sam perkusista podkreślił, że "kocha The Who" i nigdy by nie odszedł z zespołu. Najwyraźniej ta miłość zadziałała też w drugą stronę, bo nieco ponad rok później Roger Daltrey niespodziewanie na swoim solowym występie w Las Vegas ujawnił ze sceny, że w składzie The Who ponownie pojawił się Zak Starkey. Za nimi są już wspólne próby, a całość według słów samego wokalisty brzmiała "po prostu świetnie".

Informację potwierdził sam Starkey w mediach społecznościowych.

"Czekam z niecierpliwością, żeby znowu dać czadu z The Who. Próba była świetna. Chyba nigdy nie mieliśmy tak intensywnej próby. Zwykle pijemy herbatę i rozmawiamy o tym, o której wracamy do domu" - napisał bębniarz.

W obecnym składzie występują dwaj liderzy The Who: wokalista Roger Daltrey i gitarzysta Pete Townshend, którym towarzyszą muzycy koncertowi, w tym m.in. gitarzysta Simon Townshend, młodszy brat Pete'a.

Dodajmy, że we wrześniu 2025 r. zakończyła się obejmująca Amerykę Północną część pożegnalnej trasy "The Song Is Over". Krążą plotki, że ponowny angaż Zaka Starkeya związany jest z przygotowaniem ostatnich występów w Europie.

The Who - brytyjska legenda rocka

Początki ekipy z Londynu sięgają 1964 r. Formacja zaliczana jest do najbardziej wpływowych grup z Wysp - razem z The Beatles, The Rolling Stones i The Kinks tworzyli Wielką Czwórkę tzw. brytyjskiej inwazji.

Klasyczny skład grupy (1964-1978) współtworzyli wokalista Roger Daltrey, gitarzysta Pete Townshend, basista John Entwistle i perkusista Keith Moon.

"Co robisz, gdy umierają twoi koledzy? Nie możesz przestać żyć. Trzeba żyć dalej" - tak Pete Townshend tłumaczył podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności The Who (Keith Moon zmarł w 1978 r. w wieku zaledwie 32 lat).

27 czerwca 2002 r., tuż przed startem trasy The Who po Ameryce Północnej, John Entwistle nieoczekiwanie zmarł w wieku 57 lat. Raptem cztery dni po jego śmierci grupa wróciła na scenę, a jego miejsce zajął Pino Palladino, który w roli koncertowego muzyka występował do 2016 r. Od śmierci Entwistle'a oficjalnymi członkami The Who są tylko Roger Daltrey i Pete Townshend, a u ich boku występują koncertowi muzycy.

Najdłuższym stażem przy liderach (od 1996 r.) może pochwalić się właśnie Zak Starkey. Jego ojcem chrzestnym był Keith Moon, a liderzy wielokrotnie podkreślali, że Starkey był najlepszym bębniarzem zespołu od czasów właśnie Moona. Zak występował również m.in. w Oasis (2004-2009), Johnny Marr & the Healers (1996-2003) i u boku swojego ojca w Ringo Starr and the All-Starr Band.

Studyjną dyskografię zespołu zamyka album "Who" z 2019 r.