Supermarket zmienił swój szyld na cześć Oasis. Stał się turystyczną atrakcją

W związku z wielkim powrotem Oasis i serią koncertów w Heaton Park, supermarket Aldi położony niespełna milę od miejsca wydarzenia zmienił na czas trasy koncertowej swój szyld na "Aldeh". Był to zabawny ukłon w stronę lokalnej gwary oraz muzycznego dziedzictwa miasta.

"Reakcja była supersoniczna - fani Oasis i dumni mieszkańcy Manchesteru przychodzą, by zobaczyć szyld na własne oczy" - powiedział Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi UK. - "W zeszłym tygodniu wystartowała petycja lokalnej mieszkanki. Zapyta­liśmy więc naszych klientów w mediach społecznościowych i... okazuje się, że ludzie są tym zachwyceni i chcą, by znak został".

Julie Ashfield, dyrektorka ds. handlu w Aldi UK, dodała: - "Zostaliśmy dosłownie zaskoczeni reakcją ludzi. To, co miało być zabawnym i tymczasowym gestem, przerodziło się w coś znacznie większego. Słyszeliśmy głos naszych klientów głośno i wyraźnie - dlatego z radością ogłaszamy, że szyld zostaje na dłużej".

Występy Oasis w Heaton Park przyciągnęły tysiące fanów. Wielu z tych, którym nie udało się zdobyć biletów, zebrało się na pobliskim wzgórzu z widokiem na park. Szybko ochrzczono je "Gallagher Hill". Początkowo można było stamtąd oglądać scenę i słuchać muzyki, jednak na ostatnie trzy koncerty (16, 19 i 20 lipca) miasto postawiło ogrodzenie - tłumacząc to troską o bezpieczeństwo, zwierzęta i młode drzewa. Spotkało się to z falą krytyki ze strony fanów.

Na jednym z koncertów Liam Gallagher zadedykował utwór Bring It On Down osobom zgromadzonym na wzgórzu. - "Chcę, żebyście się też dobrze bawili - nawet jeśli jesteście fanami Manchesteru United" - powiedział później przed utworem Cigarettes & Alcohol. Noel dodał: - "Łączymy się teraz na żywo z 'Gallagher Hill'".