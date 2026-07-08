Pierwsze muzyczne pomysły na płytę "Indigo" sięgają jeszcze połowy ubiegłej dekady. Wówczas Asia planowała następcę "Gravitas" z 2014 r., jednak prace wstrzymała choroba a później śmierć wokalisty i basisty Johna Wettona.

"Zawsze myślałem, że w pewnym momencie byłoby szkoda nie dokończyć niektórych z tych utworów i nie wydać ich na albumie Asia" - mówi klawiszowiec Geoff Downes i jedyny muzyk z oryginalnego składu supergrupy, który występuje w obecnej inkarnacji zespołu.

Asia z nową płytą "Indigo". "Graj to głośno"

Do sieci trafił właśnie teledysk do pierwszego singla "The Traveller (Into The Light)".

"Zaczęliśmy z Harrym pracować nad tym, ponieważ był to jeden z pierwszych pomysłów, które zdawały się łączyć w bardzo organiczny sposób. Dynamiczne i innowacyjne partie perkusyjne Virgila napędzają utwór, a wysokie partie gitarowe Johna nadają mu dynamikę. Wokal Harry'ego jest dominujący, a moje partie klawiszowe podtrzymują ścianę dźwięku. To utwór pełen optymizmu, głównie o patrzeniu w przyszłość i podążaniu 'w stronę światła'. Graj to głośno!" - opowiada Geoff Downes o premierowym utworze.

U jego boku występują obecnie pochodzący z Australii perkusista Virgil Donati (m.in. Planet X, Southern Sons, Soul SirkUS, koncertowa wersja U.K.), irlandzki gitarzysta John Mitchell (It Bites, Arena, Frost*, Kino) oraz wokalista i basista Harry Whitley. Najmniej znany w tym gronie nowy frontman w połowie 2023 r. pojawił się u boku m.in. Downesa i Mitchella na koncercie pamięci Johna Wettona (muzyk zmarł w 2017 r.). Klawiszowiec odkrył Whitleya, od razu zwracając uwagę na podobieństwo jego głosu do właśnie Wettona.

Na płycie "Indigo" znajdą się ostatnie kompozycje Johna Wettona - "Tattoo Indigo (Parts 2 & 3)" i "Chesapeake Bay". W tym ostatnim numerze na gitarze akustycznej zagrał Steve Howe (Yes), współtwórca pierwszego składu zespołu Asia. Dodatkowo w "Tattoo Indigo (Part 3)" gościnnie pojawił się Mike Portnoy, perkusista Dream Theater.

"Nagrywanie albumu było prawdziwą przyjemnością. Nawiązałem bliską relację z Harrym i poczułem, jak wspaniale jest ponownie pracować z kimś o bardzo podobnych inspiracjach muzycznych i guście, tak jak ja z Johnem. Uważam, że to jeden z naszych najlepszych albumów do tej pory" - podkreśla Geoff Downes.

Asia - przebojowa supergrupa

Zespół Asia powołali do życia w Londynie w 1981 r. muzycy odnoszący sukcesy w poprzedniej dekadzie w uznanych grupach rocka progresywnego: wokalista i basista John Wetton (King Crimson, Uriah Heep, U.K.), gitarzysta Steve Howe (Yes), klawiszowiec Geoff Downes (Yes, The Buggles) oraz perkusista Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, Atomic Rooster).

Debiutancki imienny album z 1982 r. sprzedał się w ponad 10-mln nakładzie (m.in. dziewięć tygodni na szczycie listy "Billboardu"). To z płyty "Asia" pochodzi największych ich przebój "Heat of the Moment". Kolejny singel "Only Time Will Tell" też znalazł się w różnych zestawieniach, a w promocji obu nagrań pomogły teledyski obecne na wysokich rotacjach w MTV. Grupa zdobyła też nominację do Grammy za debiut.

Asia podczas nagrywania drugiej płyty "Alpha". Geoff Downes, Carl Palmer, John Wetton i Steve Howe w Le Studio w Quebeku (Kanada), kwiecień 1983 r. David Tan/Shinko Music Getty Images

Przez zespół przez lata przewinęło się wielu innych cenionych muzyków, jak m.in. Greg Lake (King Crimson, Emerson, Lake & Palmer), Mandy Meyer (później Gotthard i Krokus), Pat Thral (Meat Loaf, Hughes/Thrall), John Payne, Al Pitrelli (później Trans-Siberian Orchestra, Megadeth, Savatage), Mike Sturgis (Wishbone Ash), Chris Slade (AC/DC), Billy Sherwood (Yes) i Ron "Bumblefoot" Thal (Guns N' Roses).

Asia - szczegóły płyty "Indigo" (tracklista):

1. "The Traveller (Into The Light)"

2. "Change Of Heart"

3. "Arcadia"

4. "Is This The Life?"

5. "Tattoo Indigo (Part 1)"

6. "Tattoo Indigo (Part 2)"

7. "Tattoo Indigo (Part 3)"

8. "Life In The Sun"

9. "Hymn For The Fallen"

10. "Night And Day"

11. "Valencia (The Ghost Ship)"

12. "An Elegy"

13. "Chesapeake Bay" (featuring Steve Howe)

14. "On A Winters Night"

15. "Echo Of You"

16. "Tattoo Indigo (Part 3)" (featuring Mike Portnoy) (bonus track).