Pod szyldem Drink The Sea występują tak znani muzycy, jak Peter Buck (gitarzysta R.E.M.), multiinstrumentalista Alain Johannes (m.in. Queens Of The Stone Age, Eleven, Chris Cornell, Mark Lanegan), perkusista Barrett Martin (m.in. Screaming Trees, Mad Season, Skin Yard), multiinstrumentalista Duke Garwood (Mark Lanegan) i perkusjonistka Lizette Garcia.

Ta supergrupa 17 października zagra w Klubie Proxima w Warszawie. Przedsprzedaż artysty ruszy 3 czerwca (godz. 11:00). Z kolei 4 czerwca (godz. 11:00) rozpocznie się sprzedaż ogólna.

"Ich muzyka łączy klasyczne brzmienie rockowego zespołu z wpływami world music, wzbogacając utwory o instrumenty takie jak oud, sitar, gamelan czy egzotyczne instrumenty perkusyjne" - zapowiadają organizatorzy z Live Nation.

Zespół na trwającej obecnie trasie prezentuje materiał ze swoich trzech albumów oraz kilka utworów z repertuaru formacji, w których poprzednio grali muzycy tworzący Drink The Sea.

Na koncertach dodatkowo wyświetlane są filmy autorstwa Tada Fettiga. "To będzie wyjątkowy wieczór z muzyką i filmem nie do przegapienia" - tak zapraszają na trasę członkowie supergrupy.

