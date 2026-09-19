Steve Howe (Yes) zrezygnował z występów przez poważną operację. "Mam nadzieję, że wrócę"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Yes nie wrócą na scenę w tym roku. Steve Howe, gitarzysta grupy przeszedł poważną operację. Muzyk przekazał, że po trzech miesiącach od zabiegu odzyskuje formę, ale proces leczenia wymaga więcej czasu, niż początkowo zakładano.

Steve Howe przeszedł poważną operację, przez co Yes przełożyli trasę „Fragile” na maj 2027 roku. Bilety na koncerty zachowują ważność.
Steve Howe (Yes)Daniel KnightonGetty Images

Zespół Yes przesunął trasy po Wielkiej Brytanii, Europie i Japonii, podczas których planował wykonywać w całości klasyczny album "Fragile". Brytyjska część tournée ma obecnie rozpocząć się w maju 2027 roku.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Gitarzysta Yes nie ujawnia czego dotyczyła operacja

78-letni Steve Howe nie ujawnił rodzaju przeprowadzonej operacji. W rozmowie z "Guitar Player" wyjaśnił jednak, że zabieg był skomplikowany, a obecnie koncentruje się na spokojnym powrocie do sił i codziennym ćwiczeniu gry: "Nie chcę się za bardzo nad tym rozwodzić. Jeśli zacznę za dużo mówić, zabrnę w miejsce, w które nie chcę iść. Miałem poważną operację i była dość trudna. Ale wracam do gry i odzyskuję siły".

"Od operacji minęły trzy miesiące i powoli czynię postępy. Wszystkie tegoroczne plany przełożyliśmy na kolejny rok i mam nadzieję, że do tego czasu wrócę i będę mógł robić wszystko to, co planowałem na ten rok" - dodał.

Pierwsze komunikaty o zmianie planów pojawiły się w kwietniu. Yes informowali wtedy, że gitarzysta wymaga niezbędnego zabiegu oraz okresu regeneracji, a decyzję o przełożeniu występów podjęto po to, by mógł powrócić na scenę w pełni zdrowia.

Powrót z "Fragile"

Wznowiona brytyjska trasa obejmie dziewięć koncertów: start zaplanowano na 2 maja 2027 roku w Sheffield, a finał na 16 maja w Liverpoolu. Zespół wykona cały album "Fragile" z 1971 roku z przebojami takimi jak "Roundabout", "Heart of the Sunrise" czy "Long Distance Runaround". Program uzupełnią utwory z innych etapów kariery formacji.

Legenda rocka progresywnego

Yes powstali w Londynie w 1968 roku. Od początku należeli do najważniejszych zespołów rocka progresywnego, łącząc rozbudowane formy, wirtuozerską grę instrumentalną, wielogłosowe harmonie i charakterystyczny wokal Jona Andersona.

Steve Howe dołączył do grupy w 1970 roku, a jego styl gry stał się jednym z kluczowych elementów brzmienia Yes. Mimo licznych zmian składu, przerw i artystycznych zwrotów Yes pozostają aktywni od ponad pół wieku. W obecnym składzie znajdują się Steve Howe (gitara), Geoff Downes (klawisze), Billy Sherwood (bas), Jon Davison (wokal) i Jay Schellen (perkusja)

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