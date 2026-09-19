Steve Howe (Yes) zrezygnował z występów przez poważną operację. "Mam nadzieję, że wrócę"

Zespół Yes przesunął trasy po Wielkiej Brytanii, Europie i Japonii, podczas których planował wykonywać w całości klasyczny album "Fragile". Brytyjska część tournée ma obecnie rozpocząć się w maju 2027 roku.

Gitarzysta Yes nie ujawnia czego dotyczyła operacja

78-letni Steve Howe nie ujawnił rodzaju przeprowadzonej operacji. W rozmowie z "Guitar Player" wyjaśnił jednak, że zabieg był skomplikowany, a obecnie koncentruje się na spokojnym powrocie do sił i codziennym ćwiczeniu gry: "Nie chcę się za bardzo nad tym rozwodzić. Jeśli zacznę za dużo mówić, zabrnę w miejsce, w które nie chcę iść. Miałem poważną operację i była dość trudna. Ale wracam do gry i odzyskuję siły".

"Od operacji minęły trzy miesiące i powoli czynię postępy. Wszystkie tegoroczne plany przełożyliśmy na kolejny rok i mam nadzieję, że do tego czasu wrócę i będę mógł robić wszystko to, co planowałem na ten rok" - dodał.

Pierwsze komunikaty o zmianie planów pojawiły się w kwietniu. Yes informowali wtedy, że gitarzysta wymaga niezbędnego zabiegu oraz okresu regeneracji, a decyzję o przełożeniu występów podjęto po to, by mógł powrócić na scenę w pełni zdrowia.

Powrót z "Fragile"

Wznowiona brytyjska trasa obejmie dziewięć koncertów: start zaplanowano na 2 maja 2027 roku w Sheffield, a finał na 16 maja w Liverpoolu. Zespół wykona cały album "Fragile" z 1971 roku z przebojami takimi jak "Roundabout", "Heart of the Sunrise" czy "Long Distance Runaround". Program uzupełnią utwory z innych etapów kariery formacji.

Legenda rocka progresywnego

Yes powstali w Londynie w 1968 roku. Od początku należeli do najważniejszych zespołów rocka progresywnego, łącząc rozbudowane formy, wirtuozerską grę instrumentalną, wielogłosowe harmonie i charakterystyczny wokal Jona Andersona.

Steve Howe dołączył do grupy w 1970 roku, a jego styl gry stał się jednym z kluczowych elementów brzmienia Yes. Mimo licznych zmian składu, przerw i artystycznych zwrotów Yes pozostają aktywni od ponad pół wieku. W obecnym składzie znajdują się Steve Howe (gitara), Geoff Downes (klawisze), Billy Sherwood (bas), Jon Davison (wokal) i Jay Schellen (perkusja)