Podczas najbliższych koncertów (głównie Wielka Brytania, a także pojedyncze występy we Francji i Holandii) Yes miał w całości zaprezentować materiał z klasycznej płyty "Fragile" z 1971 r., a także wybrane utwory z imponującego katalogu, począwszy od lat 70. po album "Mirror To the Sky" (2023).

"Pracujemy nad przeniesieniem koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie na późniejszy termin, a szczegóły ogłosimy po Wielkanocy. Zachowajcie bilety, bo będą ważne w nowych terminach" - czytamy w ogłoszeniu zespołu.

Prawdopodobnie trasa odbędzie się dopiero w maju 2027 r. Grupa dodała, że dodatkowe koncerty w Japonii i Stanach Zjednoczonych są planowane na koniec 2026 r.

Trasa Yes przełożona. Pilny komunikat legendy prog rocka

Powodem odwołania pierwotnie zaplanowanych terminów (przełom kwietnia i maja) jest "niezbędna" operacja gitarzysty Steve'a Howe'a, po której 78-letni muzyk ma powrócić do formy.

Z komunikatu dowiadujemy się jedynie, że zespół razem z gitarzystą dziękują fanom za ich "nieustające wsparcie".

Przypomnijmy, że Steve Howe w składzie progrockowej legendy występował w latach 1970-1981, 1990-1992, 1995-2004 i od 2009 r. Obecnie w Yes towarzyszą mu klawiszowiec Geoff Downes (lata 1980-1981 i od 2011 r.), basista Billy Sherwood (lata 1997-2000 i od 2015 r.), wokalista Jon Davison (od 2012 r.) i perkusista Jay Schellen (z przerwami od 2016 r., początkowo jako muzyk koncertowy, na stałe dołączył w 2023 r.).

Steve Howe nagrywał i koncertował również z takimi wykonawcami, jak m.in. supergrupa Asia, GTR, Anderson Bruford Wakeman Howe (razem z innymi muzykami związanym m.in. z Yes); na koncie ma też ponad 20 solowych płyt. W 2017 r. został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako muzyk Yes.

