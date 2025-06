Led Zeppelin to brytyjski zespół rockowy, założony w 1968 r. przez gitarzystę Jimmy'ego Page'a, wokalistę Roberta Planta, basistę i klawiszowca Johna Paula Jonesa oraz perkusistę Johna Bonhama. Muzycy prędko zostali okrzyknięci pionierami hard rocka i heavy metalu, choć w swojej twórczości zgrabnie łączyli także elementy bluesa, psychodelii i rocka progresywnego. Zyskali międzynarodową popularność dzięki przebojom takim jak "Whole Lotta Love" czy "Kashmir". Hitem, który na stałe zapisał grupę na kartach historii muzyki rockowej, jest jednak "Stairway to Heaven".

Trwająca osiem minut i dwie sekundy kompozycja "Stairway To Heaven" jest uznawana za jeden z najwspanialszych utworów w historii muzyki rockowej. Znalazła się na czwartym albumie studyjnym Led Zeppelin i choć nigdy nie zyskała miana singla, stała się najczęściej granym utworem w stacjach radiowych Stanów Zjednoczonych (utrzymała się w pierwszej 40-tce listy przebojów przez pół roku). W 2004 r. z kolei magazyn "Rolling Stone" uplasował numer na 31. miejscu listy 500 najlepszych utworów wszech czasów.

Kilka kompozycji złączonych w jedną piosenkę. Tak brzmi "Stairway to Heaven" Led Zeppelin

Kompozycja zyskała popularność dzięki eksperymentalnemu połączeniu wielu brzmień - składa się bowiem z kilku odrębnych segmentów, które samodzielnie brzmią jak zupełnie inne utwory. Początek jest akustycznym kawałkiem folkowym, później słyszymy wolny, elektryczny numer, po którym następuje długa solówka gitarowa, przechodząca w hardrockowy finał.

"Miałem kilka gitarowych partii, które chciałem połączyć. To był większy koncept, który zamierzałem zaprezentować pozostałym i przekonać ich do niego. To było dosyć trudne, bo ten utwór zaczyna się jako akustyczna piosenka, a później - jak wiecie - przechodzi w elektryczną część. Wyglądało to tak, że grałem na gitarze akustycznej, by w pewnym momencie zerwać się, chwycić do ręki gitarę elektryczną i wrócić do grania piosenki" - wspomina gitarzysta Led Zeppelin, Jimmy Page.

Słowa kultowego utworu powstały spontanicznie

Słowa do piosenki muzykom podobno pisało się dość łatwo. Jak twierdzi sam Robert Plant, większość tekstu powstała w momencie, gdy Page po raz pierwszy zaprezentował kolegom swój zarys kompozycji. Lider grupy usiadł i nabazgrał wówczas ołówkiem na kartce papieru niemalże wszystkie wersy piosenki.

"Moja ręka sama zaczęła pisać słowa: 'There's a lady who's sure all that glitters is gold/And she's buying the stairway to heaven'. Siedziałem tam po prostu, popatrzyłem na te słowa i o mało nie spadłem z wrażenia z krzesła" - wspomina wokalista.

O czym opowiada tekst "Stairway to Heaven"? Autor twierdzi, że "coś pisało za niego"

Tekst "Stairway to Heaven" opowiada o "damie, która jest pewna, że wszystko, co się świeci, to złoto". Kobieta chce być zbawiona dzięki dobrom materialnym, które zgromadziła. Autor słów opowiada tu o złudnej wierze w to, że pieniądze mogą zagwarantować spokój i podyktować nam, jaki sens ma życie.

Tekst porusza trudne tematy śmierci oraz strachu. Przestrzega słuchaczy przed chciwością i sugeruje, aby w życiu nie kierować się tym, co pozorne. Jednocześnie daje szansę na duchowe przebudzenie i zmianę priorytetów. To opowieść o symbolicznej wędrówce duszy ku prawdzie - nie przez ścieżki egoizmu i pożądania, a przez świadome wybory.

Sam Robert Plant wielokrotnie proszony był o interpretację tekstu, lecz unikał tłumaczenia swoich słów. Chętnie dzielił się za to spostrzeżeniem, że w dniu, w którym piosenka powstała, był w bardzo złym nastroju i "coś wręcz pisało za niego". Zdaniem artysty piosenka jest abstrakcyjna, lecz jednocześnie uniwersalna, i to właśnie dzięki temu odniosła sukces.

