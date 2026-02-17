Zespół Pink Floyd powstał w 1965 roku w Londynie i od samego początku przyciągał uwagę swoją nietypową estetyką i podejściem do muzyki. Początkowo, pod wodzą charyzmatycznego Syda Barretta, grupa poruszała się w obrębie psychodelicznego rocka, pełnego dźwiękowych eksperymentów i abstrakcyjnych tekstów. Barrett, mimo swego wpływu na pierwsze lata działalności zespołu, z czasem został odsunięty ze względu na narastające problemy psychiczne, co doprowadziło do przejęcia twórczego steru przez Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Nicka Masona i Richarda Wrighta.

Z czasem Pink Floyd stał się zespołem o coraz bardziej ambitnym, konceptualnym podejściu do tworzenia albumów. Wydane w latach 70. płyty "The Dark Side of the Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975) i "Animals" (1977) przyniosły grupie nie tylko sukces komercyjny, ale i status artystycznej legendy. W każdej z tych produkcji Pink Floyd podejmował poważne tematy egzystencjalne, społeczne i psychologiczne, rozwijając przy tym swój niepowtarzalny styl - pełen przestrzeni, subtelnych brzmień, gitarowych solówek i dźwiękowych pejzaży.

Pink Floyd i "The Wall" jako historia psychicznego muru

W 1979 roku ukazał się jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki - "The Wall", monumentalna, dwupłytowa rock opera, której centralnym punktem była piosenka "Another Brick in the Wall", a właściwie jej druga część - "Part II".

Album "The Wall" to opowieść o muzyku imieniem Pink, który buduje wokół siebie metaforyczny mur - emocjonalną i psychiczną barierę, chroniącą go przed światem zewnętrznym. Każde bolesne doświadczenie życiowe staje się kolejną "cegłą w murze" (another brick in the wall): śmierć ojca na wojnie, nadopiekuńcza matka, opresyjna szkoła, zawód miłosny, izolacja społeczna, sława i nielegalne substancje. Konstrukcja muru jest procesem powolnego zamykania się w sobie, prowadzącego do całkowitego odcięcia się od rzeczywistości i otoczenia.

"Another Brick in the Wall (Part II)" to jedna z kluczowych scen tej opowieści - moment buntu wobec autorytarnych metod wychowawczych i represyjnego systemu edukacji. To sprzeciw wobec "fabryki grzecznych dzieci", która zamiast wspierać indywidualność i kreatywność, tłumi wolność, myślenie i emocje.

Piosenka, która zaczęła się od żartu

Paradoksalnie, najbardziej rozpoznawalny utwór Pink Floyd był początkowo niemal... żartem. Roger Waters zaprezentował producentowi Bobowi Ezrinowi szkic utworu - krótki fragment tekstu i prostą melodię. Ezrin, który wcześniej pracował z Alice Cooperem, zasugerował, by rozwinąć utwór i dodać do niego dyskotekowy beat, inspirowany brzmieniem muzyki tanecznej z końca lat 70., w tym takich hitów jak "Stayin' Alive" Bee Gees. Waters był sceptyczny, ale ostatecznie przystał na pomysł.

Do wykonania refrenu zaproszono chór dziecięcy z Islington Green School w Londynie, prowadzony przez nauczyciela muzyki Aluna Renshawa. Dzieci zaśpiewały charakterystyczne:

"We don't need no education / We don't need no thought control",

co nadało utworowi niezwykle ironiczny, ale jednocześnie potężny wydźwięk. Zestawienie dziecięcego chóru z tekstem nawołującym do buntu przeciw szkole okazało się porażająco skuteczne - wywołało kontrowersje, ale też ogromne zainteresowanie.

Koncert Pink Floyd w ramach trasy "The Wall" - Earls Court w Londynie, 14 czerwca 1981 r. Solomon N’Jie Getty Images

Kompozycja i brzmienie

"Another Brick in the Wall (Part II)" wyróżnia się niespotykaną dotąd jak na Pink Floyd rytmiką. Gitara rytmiczna jest funkowa, perkusja niemal taneczna, a bas napędza cały utwór prostym, lecz niezwykle chwytliwym motywem. Głos Watersa - suchy, zimny, zdystansowany - kontrastuje z chórem dzieci, co tworzy atmosferę buntu w dystopijnym świecie. Brak patosu, a jednocześnie intensywność przekazu sprawiają, że utwór zapada w pamięć natychmiast.

Mimo że Pink Floyd nie byli zespołem singlowym - ich utwory miały być częścią większej całości - "Another Brick in the Wall (Part II)" stało się ogromnym hitem. W 1980 roku piosenka osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i wielu innych krajach. Był to pierwszy i jedyny numer jeden Pink Floyd na liście Billboard Hot 100. Utwór zyskał miano hymnu pokolenia, które miało dość sztywnych ram społecznych i edukacyjnych.

Kontrowersje i zakazy

Sukces piosenki nie obył się bez kontrowersji. W RPA, gdzie trwał wówczas system apartheidu, utwór został zakazany przez rząd, który uznał go za potencjalnie niebezpieczny, mogący podburzać uczniów do nieposłuszeństwa wobec władzy. W niektórych szkołach w Wielkiej Brytanii również wyrażano oburzenie - nauczyciele czuli się dotknięci przesłaniem utworu, uważając je za niesprawiedliwą generalizację. Tymczasem Waters wielokrotnie podkreślał, że nie chodziło mu o dosłowne piętnowanie nauczycieli, lecz o krytykę systemu edukacyjnego, który tłumi indywidualność i kreatywność.

Piosenka stała się też przedmiotem analiz socjologicznych i pedagogicznych - nie tylko jako artystyczna wypowiedź, ale jako punkt wyjścia do dyskusji o szkole, wychowaniu, autorytecie i wolności. W wielu krajach była wykorzystywana w kontekście protestów młodzieżowych, od antysystemowych demonstracji po manifestacje antymilitarne.

"Strach buduje mury"

Na koncertach utwór "Another Brick in the Wall (Part II)" niemal zawsze wywołuje entuzjastyczne reakcje. W czasie trasy koncertowej "The Wall Live" (1980-1981) piosenka była wykonywana w spektakularnej oprawie: na scenie budowano mur z wielkich cegieł, z którego wychylały się marionetki przypominające groteskowych nauczycieli z wielkimi nosami i dzikim wzrokiem. To teatralne ujęcie dopełniało przekazu piosenki - szkoła jako opresyjna instytucja, zmieniająca dzieci w posłuszne trybiki.

W latach 2010-2013 Roger Waters odbył kolejną wielką trasę "The Wall Live", odwiedzając kilkadziesiąt krajów. "Another Brick in the Wall" zawsze była kulminacją części pierwszej koncertu, a na scenie pojawiały się lokalne dzieci w koszulkach z napisem "Fear Builds Walls" - "strach buduje mury". Waters nie stronił od współczesnych aluzji politycznych, łącząc przekaz piosenki z walką o wolność słowa, równość i sprawiedliwość.

Nowe konteksty i odbiór hitu Pink Floyd po latach

Choć utwór powstał pod koniec lat 70., wciąż znajduje nowe konteksty i pozostaje aktualny. W erze masowej standaryzacji edukacji, testów, rankingów i algorytmów, przekaz piosenki bywa odczytywany jako jeszcze bardziej aktualny niż kiedyś. Nowe pokolenia słuchaczy, niekiedy pozbawione głębszego kontaktu z historią rocka, nadal reagują na "Another Brick in the Wall" tak samo żywiołowo, jak odbiorcy sprzed czterdziestu lat.

Często cytowane są słowa refrenu w memach, na transparentach protestacyjnych, w grafice ulicznej. Pojawiły się także niezliczone covery - od jazzowych, przez metalowe, aż po elektroniczne. W 2000 roku piosenka została przypomniana w wersji remiksowanej przez Erica Prydza, a nawet wykorzystana w reklamach i ścieżkach dźwiękowych filmów, choć sam Waters krytycznie odnosił się do komercjalizacji utworu.

"Another Brick in the Wall" to muzyczna i tekstowa manifestacja buntu - nie krzykliwa, lecz przemyślana, artystycznie dojrzała, a przy tym zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Pink Floyd stworzyli dzięki niej nie tylko niezapomniany hit, ale i ważny głos pokolenia, który nie przestaje rezonować z rzeczywistością kolejnych dekad.

Dodajmy, że ciągnący się od lat konflikt między Rogerem Watersem a Davidem Gilmourem sprawia, że nie ma żadnych szans na ich wspólny występ pod szyldem Pink Floyd (ostatni raz Waters, Gilmour, Mason i zmarły w 2008 r. Wright zagrali podczas Live 8 w Londynie 2 lipca 2005 r.). Gilmour wprost zadeklarował, że "nigdy więcej nie zagra z Rogerem Watersem".

