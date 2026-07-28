Spotyka się z gwiazdą rocka. Jest od niego młodsza o ponad 30 lat

"Gdy widziałem ładną dziewczynę, chciałem ją zdobyć" - opowiadał Anthony Kiedis w 2016 r., dodając, że zdarzały mu się lata, w których miał ponad sto partnerek.

Rockman nie krył, że nigdy nie nauczył się żyć w związku. Jego relacje z reguły nie trwały zbyt długo, a partnerki były od niego dużo młodsze.

"Choć brzmi to banalnie - wciąż nie rozumiem kobiet. Pozostają dla mnie zagadką. (...) Jeśli pojawi się ta właściwa kobieta - cudownie. Jeśli nie - zaakceptuję to, co przeznaczył dla mnie wszechświat" - mówił w wywiadzie dla Alternative Nation.

Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) ma nową partnerkę. Jest od niego młodsza o ponad 30 lat

Wokalista Red Hot Chili Peppers ma 18-letniego syna Everly'ego, który przyszedł na świat ze związku z Heather Christie. Para rozstała się w 2008 r. Kiedis umawiał się też m.in. z modelkami: Australijką Heleną Vestergaard, Brazylijką Wanessą Milhomem oraz pochodzącą z Ukrainy Mariną Mazepą (tancerka i akrobatka znana m.in. z amerykańskiej i francuskiej edycji "Mam talent"). Dwuletni związek z Heleną miał zainspirować album RHCP "The Getaway".

W ostatnim czasie Anthony Kiedis został przyłapany u boku niespełna 31-letniej podcasterki i publicystki Eileen Kelly, która głównie zajmuje się zdrowiem psychicznym i seksualnym.

Rozwiń

Nowa partnerka wokalisty zdążyła już opublikować artykuł w magazynie "Vogue", w którym szczegółowo opisała swoje doświadczenia z randkowaniem ze znacznie starszym mężczyzną i zwróciła uwagę na stereotypy, jakie społeczeństwo żywi wobec osób w związkach z dużą różnicą wieku.