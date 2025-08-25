Spór o kultowy przebój. Sting został pozwany przez kolegów z zespołu

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Byli członkowie legendarnej grupy The Police - gitarzysta Andy Summers oraz perkusista Stewart Copeland - zdecydowali się na krok ostateczny. Złożyli pozew przeciwko Stingowi, domagając się wypłaty zaległych tantiem, które według ich wyliczeń opiewają na miliony funtów. Sprawa dotyczy m.in. jednego z największych przebojów lat 80., czyli "Every Breath You Take".

Sting został pozwany przez członków The Police
Stefania D'AlessandroGetty Images

Jak podał brytyjski dziennik "The Sun", dokumenty trafiły do Sądu Najwyższego w Londynie po tym, jak wieloletnie próby osiągnięcia ugody zakończyły się fiaskiem. Obie strony przez lata prowadziły rozmowy, lecz - jak twierdzą Summers i Copeland - Sting nie chciał iść na ustępstwa.

"To nadchodziło od dłuższego czasu. Andy i Stewart uznali, że nie ma innego wyjścia niż sąd, więc nacisnęli przycisk" - relacjonuje anonimowe źródło gazety.

Pozew został złożony przeciwko liderowi zespołu, wymienionemu pod prawdziwym nazwiskiem Gordon Matthew Sumner, a także jego firmie Magnetic Publishing Limited.

"Every Breath You Take" kością niezgody

Największe emocje budzi przebój "Every Breath You Take". Utwór, uznawany za jeden z symboli muzyki lat 80., do dziś przynosi Stingowi olbrzymie zyski - szacuje się, że tylko z tego tytułu wokalista inkasuje ponad 550 tys. funtów rocznie. Summers i Copeland od dawna wskazują jednak, że nie zostali ujęci wśród autorów kompozycji, co w ich ocenie jest niesprawiedliwe.

Sukces i konflikty w tle

The Police powstało w Londynie w 1977 r. i szybko zdobyło międzynarodową popularność dzięki albumom "Reggatta de Blanc" czy "Synchronicity". Zespół wylansował serię przebojów, które trafiały na szczyty list w Wielkiej Brytanii i USA.

Za kulisami jednak atmosfera bywała napięta. "Walczyliśmy o wszystko. Wszyscy mieliśmy silne charaktery i nikt nie chciał być popychany" - wspominał po latach Sting.

W 1984 r. trio zakończyło działalność, a wokalista rozpoczął solową karierę. Po latach muzycy spotkali się ponownie podczas Reunion Tour w 2007 r., jednej z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. W ciągu 151 występów zarobili łącznie 292 mln funtów.

Milionowe zarobki na trasach

Andy Summers w rozmowie z "The Telegraph" w 2022 r. przyznał, że podczas tamtej trasy zdarzało mu się zarobić nawet 1 mln dol. za jeden wieczór koncertowy. Dziś jednak były gitarzysta i perkusista The Police przekonują, że część należnych im środków wciąż pozostaje w rękach Stinga - i właśnie dlatego sprawa znalazła finał w sądzie.

