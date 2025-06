Działająca od 1978 r. grupa Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Ostatni skład u boku lidera tworzą Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Tommy Aldridge (perkusja), Włoch Michele Luppi (instrumenty klawiszowe), grający na instrumentach klawiszowych wokalista Dino Jelusić (na muzycznej scenie działa też solo jako Dino Jelusick) i obsługująca bas Irlandka Tanya O'Callaghan. Ostatnia dwójka dołączyła w 2021 r.

Whitesnake Experience z błogosławieństwem Davida Coverdale'a

W związku z problemami zdrowotnymi muzyków (przede wszystkim 73-letniego obecnie wokalisty Davida Coverdale'a) pożegnalna trasa Whitesnake "The Farewell Tour" została przerwana. W jej ramach zespół zdążył odwiedzić Polskę (Tauron Arena Kraków, czerwiec 2022 r.).

Muzycy zajęli się innymi projektami - Reb Beach znalazł czasową pracę jako zastępca w supergrupie The Dead Daisies, wydał też nową płytę z zespołem Winger. Joel Hoekstra również w roli zastępcy wsparł niemiecką formację Accept. Z kolei Michele Luppi powrócił do Vision Divine w roli głównego wokalisty, a Tanya O'Callaghan dołączyła do zespołu Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden.

Rozchwytywany jest także Dino Jelusić, który w 2003 r. został pierwszym zwycięzcą Eurowizji Junior - miał wówczas 11 lat. Chorwat znalazł się w składzie nowego progmetalowego projektu Whom Gods Destroy, który współtworzą również m.in. Derek Sherinian (były klawiszowiec Dream Theater) i gitarzysta Ron "Bumblefoot" Thal (m.in. eks-Guns N' Roses, Sons Of Apollo, Asia). W 2023 r. wokalista wydał też płytę "Follow the Blind Man" pod szyldem Jelusick.

Co porabia Dino Jelusić, pierwszy zwycięzca Eurowizji Junior?

Teraz Dino Jelusić ogłosił powołanie projektu Whitesnake Experience z udziałem obecnych i byłych muzyków Whitesnake. Zespół zagra swój specjalny koncert podczas tegorocznej edycji Guitar Festival w miejscowości Zaječar (Serbia).

U jego boku pojawią się wspomniani Tommy Aldridge (perkusja), Joel Hoekstra (gitara), Michele Luppi (klawisze) i basista Marco Mendoza (w Whitesnake w latach 2003-2005), znany także z współpracy z takimi muzykami i zespołami, jak m.in. The Dead Daisies, Black Star Riders, Dolores O'Riordan, Ted Nugent, David Coverdale i Thin Lizzy.

"Przygotujemy specjalną setlistę z największymi przebojami Whitesnake. Śpiewanie piosenek mojego idola z dzieciństwa Davida Coverdale'a to dla mniej zaszczyt i ogromna przyjemność. Chociaż występowałem z wieloma wielkimi nazwiskami ze świata rocka, utwory Whitesnake pasują do mnie najlepiej. A granie z tak fantastyczną grupą muzyków to już czysty hedonizm dla mnie" - stwierdził Dino Jelusić.

Swojego błogosławieństwa dla występu Whitesnake Experience udzielił sam David Coverdale. Z kolei Jelusić podkreśla, że Whitesnake to lider tej formacji i jeśli będzie chciał przejść na emeryturę, to będzie to oznaczało koniec legendarnej grupy.

Studyjny dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. album "Flesh & Blood". W kolejnych latach ukazywały się składankowe wydawnictwa "The Rock Album", "Love Songs" i "The Blues Album" zawierające dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory w odświeżonych wersjach.

