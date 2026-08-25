Stratocastle to nowe, wyjątkowe miejsce na muzycznej mapie Polski. Na inaugurację (17 lipca) w liczącym 500 lat Zamku Ćmielów (woj. świętokrzyskie) zagrała supergrupa Beat, która przypomina klasyki King Crimson z lat 80. (w składzie byli muzycy tej formacji - Adrian Belew i Tony Levin, wirtuoz gitary Steve Vai i Danny Carey, perkusista Tool).

Tam odbył się również Festiwal Jana Borysewicza oraz Sound Of Ages Festival. Głównymi gwiazdami tej drugiej imprezy były legendy hard rocka: Michael Schenker (gitarzysta znany z m.in. UFO i Scorpions), Nazareth, Ronnie Romero & Gus G., Masterplan oraz polskie grupy Leash Eye i Deathyard.

Gus G. podarował swoją gitarę do kolekcji Stratocastle

Po zejściu ze sceny Gus G. podpisał swoją gitarę Jackson USA Signature Gus G. Star i przekazał ją do kolekcji Stratocastle. "To Stratocastle! Keep Rocking!" - napisał grecki wirtuoz gitary.

Konstantinos Karamitroudis - tak brzmi jego prawdziwe nazwisko - znany jest jako lider grupy Firewind, działa też jako solista. Na koncie ma występy w zespołach Mystic Prophecy, Nightrage, Arch Enemy, Dream Evil i jako gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a (w latach 2009-2017). W lipcu tego roku dołączył do grupy King Diamond.

Wirtuoz z Salonik gościnnie wspierał również m.in. Bruce'a Dickinsona (Iron Maiden) i Doro Pesch.

Jego instrument trafił do stale poszerzanej kolekcji Stratocastle, w której już znajdują się gitary podpisane przez m.in. Keitha Richardsa (The Rolling Stones), Slasha (Guns N' Roses) i Briana Maya (Queen).