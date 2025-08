Zespół prezentuje singiel " Elwira ", czyli pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego, drugiego studyjnego albumu. To utwór, który nie tylko kontynuuje nowy rozdział rozpoczęty przez " EP25 ", ale też rozwija go w dojrzalszym kierunku, odsłaniając kolejne warstwy emocji i brzmień, które Sonbird chce nam opowiedzieć.

Sonbird z singlem "Elwira". "W tekście nawiązujemy do naszych planów"

"'Elwira' to dla nas symbol - może być osobą, momentem lub emocją, która popycha do działania. Dla każdego może oznaczać coś innego. Dla nas to iskra, która motywuje, wspiera i przypomina, że warto ruszyć z miejsca - nawet jeśli wszystko inne mówi, żeby zostać" - opowiada o utworze Sonbird.