Duet zadebiutował w 2021 r. imiennym albumem "Smith/Kotzen" , który trafił do Top 20 brytyjskiej listy bestsellerów. Bardzo dobrze radził sobie także w Europie oraz obu Amerykach.

Adrian Smith i Richie Kotzen ponownie spotkali się trzy lata później, by zarejestrować materiał na nową płytę "Black Light / White Noise". Dodajmy, że obaj panowie są mocno zapracowani - Smith na co dzień gra z legendą metalu Iron Maiden, a Kotzen ma na koncie występy w zespołach Poison (1991-1993), Mr. Big (1999-2002) i supergrupie The Winery Dogs (z basistą Billym Sheehanem z Mr. Big i perkusistą Mikiem Portnoyem z Dream Theater). Poza tym cały czas rozwija karierę solową - w 2024 r. wypuścił płytę "Nomad".