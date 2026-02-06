"Smells Like Teen Spirit" - piosenka, która zdefiniowała bunt lat 90.

Zanim Nirvana podbiła świat, była niewielką kapelą z Aberdeen w stanie Waszyngton, prowadzoną przez charyzmatycznego Kurta Cobaina. Obok niego w zespole grali basista Krist Novoselic oraz perkusista Dave Grohl, który dołączył tuż przed nagraniami przełomowego albumu Nevermind.

Grupa wyrosła ze sceny alternatywnego rocka i punku skupionej wokół wytwórni Sub Pop. Debiutancki album Bleach z 1989 roku był surowy i nagrany niewielkim kosztem, ale pokazał potencjał zespołu. Prawdziwy przełom przyniósł dopiero Nevermind, otwierany właśnie przez "Smells Like Teen Spirit".

Tytuł - żart, który przerodził się w mit

Historia tytułu piosenki jest niemal legendarna. Przyjaciółka Cobaina, artystka i aktywistka Kathleen Hanna z zespołu Bikini Kill, napisała kiedyś sprayem na jego ścianie: "Kurt smells like Teen Spirit". Chodziło o popularny dezodorant, którego używała ówczesna dziewczyna Kurta. Cobain nie wiedział, że to nazwa kosmetyku - uznał zdanie za poetycką metaforę pasującą do jego nastroju. Tak powstał tytuł, który wkrótce znał cały świat.

Tekst - bezsens, który ma znaczenie

Słowa "Smells Like Teen Spirit" są celowo chaotyczne i fragmentaryczne. Cobain nie próbował opowiadać historii - zależało mu na oddaniu emocji: znudzenia, frustracji i poczucia wyobcowania. Refren "Here we are now, entertain us" brzmi jak gorzka kpina z pokolenia wychowanego na telewizji i reklamach.

Sam artysta przyznawał, że często pisał teksty w pośpiechu, bez jasnego przekazu. Paradoksalnie to właśnie ta niejednoznaczność sprawiła, że piosenka trafiła do milionów słuchaczy. Każdy mógł odnaleźć w niej coś własnego - bunt, sarkazm, samotność czy potrzebę ucieczki.

Muzyka - brudna energia z garażu

Utwór opiera się na prostym, ale niezwykle chwytliwym riffie gitarowym, który przeszedł do historii rocka. Cztery akordy - F5-B5-As5-Des5 - grane z potężnym przesterem od pierwszych sekund budują napięcie i zapowiadają wybuch.

Charakterystyczna dla grunge'u dynamika kontrastuje ciche zwrotki z głośnymi refrenami. Perkusja Dave'a Grohla jest mocna i precyzyjna, bas Novoselica trzyma całość w ryzach, a wokal Cobaina balansuje między melodią a krzykiem. Producent Butch Vig zadbał o to, by brzmienie pozostało surowe, ale jednocześnie radiowo czytelne - dzięki temu utwór trafił zarówno do undergroundu, jak i do mainstreamu.

Jak zespół niezależny podbił MTV

Premiera "Smells Like Teen Spirit" okazała się przełomem. Piosenka szybko wspięła się na szczyty list przebojów w USA i Europie. W styczniu 1992 roku album Nevermind zepchnął z pierwszego miejsca Billboardu Dangerous Michaela Jacksona - moment symboliczny dla zmiany w muzyce popularnej.

Ogromną rolę odegrał teledysk stylizowany na koncert w szkolnej sali gimnastycznej, z cheerleaderkami, dymem i chaotycznym finałem. MTV emitowało go bez przerwy, a Nirvana - ku własnemu zaskoczeniu - stała się głosem pokolenia X.

Dziedzictwo którego Cobain nie chciał

Dla fanów "Smells Like Teen Spirit" było hymnem niedopasowanego pokolenia. Dla Kurta Cobaina - coraz większym ciężarem. Artysta nie chciał etykiety "głosu generacji" i z czasem dystansował się od utworu, czasem nawet odmawiając jego grania na koncertach.

Po jego śmierci w 1994 roku legenda Nirvany tylko urosła. Dziś piosenka pozostaje jednym z najważniejszych symboli lat 90. i momentu, w którym rock na nowo odzyskał surowość i emocje.

Inne ważne utwory Nirvany

Choć "Smells Like Teen Spirit" pozostaje największym hitem zespołu, Nirvana stworzyła wiele innych znaczących utworów. "Come as You Are" stało się melancholijnym manifestem autentyczności. "Lithium" porusza temat samotności i walki z własnymi demonami. Z kolei "Heart-Shaped Box" z albumu In Utero to mroczny, emocjonalny portret skomplikowanego związku.

Zespół wydał zaledwie trzy studyjne płyty, ale ich wpływ na rocka okazał się ogromny. Nirvana utorowała drogę całej fali artystów grunge'owych - od Pearl Jam po Soundgarden - i na zawsze zmieniła muzyczny krajobraz lat 90.

