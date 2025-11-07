Slash ujawnia kulisy rozpadu Guns N' Roses w latach 90.! "Nastawiali mnie i Axla przeciwko sobie"

W latach 90. Guns N' Roses cieszyli się ogromnym powodzeniem. Sukces debiutu "Appetite for Destruction" z 1987 roku zapewnił im miejsce w samej czołówce hard rockowej sceny. W 1991 roku, w ten sam dzień ukazały się "Use Your Illusion I" i "Use Your Illusion II", na których znalazły się prawdziwe klasyki takie jak "November Rain" czy cover "Knockin' on Heaven's Door" Boba Dylana. Zespół promował wydawnictwa wielką trasą koncertową, po której - jak liczyli fani - wyjść miała kolejna płyta. W zamian informowano o kolejnych zmianach w składzie formacji. Gwoździem do trumny było odejście samego Slasha.

Dlaczego Guns N' Roses rozpadli się w połowie lat 90.?

Początkowo za rozpad Guns N' Roses obwiniano wokalistę zespołu, Axla Rose'a. Slash w niedawnej rozmowie z "Guitar World" zdradził, że okoliczności rozstania były jednak zupełnie inne.

"Uważam, że wiele problemów Gunsów we wczesnych latach, szczególnie w latach 90., spowodowanych było przez management, który nastawiał mnie i Axla przeciwko sobie. I to działało. Nawet znakomicie. Ale bez tego elementu dogadujemy się świetnie. Z Duffem zawsze świetnie się dogadywaliśmy i uwielbiam pracować z Richardem Fortusem. Razem tworzymy świetną drużynę gitarową, jest po prostu dobrym gościem. Wszyscy dobrze się dogadujemy i dobrze bawimy się robiąc to co robimy" - wyjaśnił.

W latach 1985-1991 menedżerem Guns N' Roses był Alan Niven. Mężczyzna stara się obecnie wydać książkę "Sound N' Fury", która odsłonić ma kulisy współpracy z zespołem. Muzycy dokładają jednak wszelkich starań by książka nie ujrzała światła dziennego. Jej premiera początkowo planowana była na 5 lipca 2025 roku. Obecnie mówi się o wydaniu jej 31 marca 2026 r.

