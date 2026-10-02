Slash powraca do Polski! "Dopóki będzie prąd, będziemy podłączać gitary"

Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators (SMKC) zapowiedzieli piąty album studyjny "Flying Blind". Płyta ukaże się 26 lutego 2027 roku nakładem Gibson Records. Zespół wydał już tytułowy singiel z teledyskiem i ogłosił światową trasę, na której znalazł się też polski przystanek! 9 czerwca 2027 roku grupa wystąpi na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Riff, który pojawił się przed próbą

Utwór tytułowy powstał bez planu, w studiu, tuż przed wieczornym spotkaniem zespołu. Slash zaczął grać riff, który przyszedł mu do głowy, a gdy dołączyli koledzy, piosenka szybko nabrała kształtu: "Utwór powstał w studiu, kiedy staliśmy tam podczas przygotowań do nagrań. Wpadł mi do głowy riff i zaczął się rozwijać. Zanim ci faceci przyszli, nie miałem jeszcze nic z tego utworu, a potem rozpoczęliśmy wieczorną próbę i zagraliśmy ten riff. Wszystko zaczęło się układać naprawdę szybko. Jeśli chodzi o wybór pierwszego singla, nigdy nie wiesz, który utwór nim zostanie, dopóki go nie nagrasz. Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, 'Flying Blind' po prostu wydawał się mieć odpowiednią melodyjność i taki hook, który sprawiał, że nadawał się na singiel" - tłumaczył Slash.

Myles Kennedy, autor tekstu, opowiada w nim o ludziach, którzy szukają szczęścia na skróty: "Naprawdę świetnie pracowało mi się nad stworzeniem melodii do tego utworu. Sposób, w jaki na początku rozwija się progresja akordów, miał w sobie przyjemny, naturalny przepływ. Tekst opowiada o tym, jak czasami ludzie próbują iść na skróty i znaleźć łatwiejszą drogę do osiągnięcia szczęścia czy oświecenia".

Teledysk wyreżyserował John Harvatine IV, a zdjęcia nakręcono w kultowym klubie The Viper Room w Los Angeles:

Muzycy nagrywali płytę wspólnie w jednym pomieszczeniu, w Studio Barbarosa na Florydzie. Za konsoletą znów stanął Michael "Elvis" Baskette, producent albumów "World on Fire" i "Living the Dream". Większość materiału zespół zarejestrował w około tydzień, czasem kończąc dwa utwory dziennie. Slash poprosił producenta o dwie rzeczy - nagrać wszystko jak najbardziej na żywo i nie poprawiać potem nadmiernie zagranych partii. Kennedy dograł swoje wokale kilka miesięcy później.

"To naprawdę świetny, spontaniczny rock'n'rollowy album. Jest bardzo bezpośredni, bezpretensjonalny i surowy" - mówi Slash.

Slash sięgnął po nowy instrument

Na płycie znalazło się 12 utworów, a każdy pokazuje trochę inną stronę zespołu. Największą nowość usłyszymy na "Looking for a Miracle". To pierwszy utwór, który Slash napisał na gitarę pedal steel, i pierwszy, w którym nagrał na niej solo: "Uwielbiam gitarę pedal steel. To jeden z tych instrumentów, na których można zrobić coś naprawdę niewiarygodnego. Dlatego stał się dla mnie czymś ważnym. Ale wymaga zaangażowania. To dość skomplikowany instrument" .

Pozostali muzycy z bliska widzieli, ile pracy kosztowało Slasha opanowanie instrumentu. "Przez długi czas jeździliśmy na próby przed trasami koncertowymi albo na próby przed nagraniami, a potem wyjeżdżaliśmy, podczas gdy Slash zostawał w swoim studiu i do późnych godzin ćwiczył, żeby opanować grę na gitarze pedal steel" - wspomina Kennedy.

Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators, "Flying Bird": tracklista

"Avarice and Greed" "Good Time Girl" "Thrill Seeker" "One of Your Kind" "Flying Blind" "Looking for a Miracle" "Sweet Kill" "Won't Be Long" "Living the Dream" "(Don't) Thread the Needle" "Rev My Heart" "Stem the Flow".

Od gościnnego występu do 15 lat współpracy

Warto wspomnieć, że zespół narodził się przypadkiem. Kennedy był jednym z gościnnych wokalistów na solowym albumie "Slash" z 2010 roku. Ich współpraca szybko przerodziła się w stały skład. Dziś tworzą go także basista Todd Kerns, perkusista Brent Fitz i gitarzysta Frank Sidoris. Debiutancki "Apocalyptic Love" (2012) zajął 4. miejsce na liście Billboard 200. Kolejne płyty, "World on Fire", "Living the Dream" i "4" przyniosły zespołowi serię rockowych przebojów radiowych.

"Nie mogę uwierzyć, że te 15 lat minęło tak szybko. To było jak mgnienie oka. Ale jak to mówią: czas leci, kiedy dobrze się bawisz, a my bawimy się świetnie. To wszystko jest trochę jak sen, w który aż trudno uwierzyć" - przyznał Kennedy.

"Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy nic. Nie zamierzaliśmy podbijać świata. Chodziło wyłącznie o czystą przyjemność grania. Teraz więc spotykamy się i gramy, świetnie się przy tym bawimy, potem ruszamy w trasę i następnym razem robimy dokładnie to samo. Dopóki będzie prąd, będziemy podłączać gitary" - podsumował Slash.