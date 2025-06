Skomponował kultowy hit przez sen. Rano nie wierzył własnym uszom

"(I Can't Get No) Satisfaction" to nie tylko wizytówka The Rolling Stones, ale i symbol muzycznej rewolucji lat 60. Choć dziś utwór znają niemal wszyscy, mało kto zdaje sobie sprawę, że jego kultowy riff… przyśnił się gitarzyście zespołu.

Keith Richards stworzył kultowy riff przez sen

Keith Richards, legenda gitary i współzałożyciel The Rolling Stones, zdradził kulisy powstania "Satisfaction" w książce "In His Own Words". Wczesnym rankiem, jeszcze zaspany, sięgnął po swój przenośny magnetofon i nagrał kilkadziesiąt sekund melodii, która właśnie przyszła mu do głowy. Potem - jak gdyby nigdy nic - zasnął ponownie, a urządzenie uchwyciło jeszcze około 40 minut jego chrapania.

Kiedy następnego dnia odsłuchał taśmę, nie dowierzał. Słyszał dokładnie ten riff, który niedługo później miał stać się znakiem rozpoznawczym zespołu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych brzmień w historii rocka.

Gdzie powstało "(I Can't Get No) Satisfaction"? Wersji jest kilka

Choć sam riff zrodził się podczas snu, nie ma stuprocentowej pewności, gdzie dokładnie miało to miejsce. W grę wchodzi kilka lokalizacji: Fort Harrison Hotel na Florydzie, hotel London Hilton, mieszkanie Richardsa w Chelsea lub dom w Carlton Hill. Sam Richards wspomina o różnych wersjach w kilku swoich biograficznych książkach, co tylko dodaje całej historii nuty tajemniczości.

Co ciekawe, gitarzysta początkowo nie wyobrażał sobie riffu jako gitarowego - planował go zaaranżować dla sekcji dętej. Wstępne demo piosenki różniło się od finalnego nagrania, które ostatecznie wzbogacono o efekt fuzzbox - jedno z pierwszych tego typu zastosowań w rocku.

Keith Richards nie wierzył w sukces piosenki

Początkowo Richards nie był przekonany, że "Satisfaction" ma potencjał na przebój. Wydawała mu się zbyt surowa, niedopracowana, zbyt eksperymentalna. Zespół jednak postawił na swoim. I miał rację - piosenka w krótkim czasie stała się hitem, który wyniósł The Rolling Stones na światowy szczyt.

Za tekst odpowiada Mick Jagger i to właśnie on wprowadził do utworu przekaz, który idealnie rezonował z pokoleniem lat 60. Słowa piosenki celnie punktowały konsumpcyjne społeczeństwo, jednocześnie dając głos rosnącemu niezadowoleniu i frustracji młodych ludzi.

Właśnie ta bezkompromisowość tekstu, połączona z elektryzującym riffem i surowym brzmieniem, sprawiła, że "(I Can't Get No) Satisfaction" szybko stała się hymnem nowego pokolenia.