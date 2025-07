"Skazany na bluesa" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Dżem i zarazem hymn polskiego bluesa. Piosenka ta przez lata zyskała status kultowej, a jej przekaz stał się symbolem walki artysty z samotnością i życiem w cieniu wielkiej pasji do muzyki. Choć utwór nie był pierwotnie jednym z pierwszych hitów Dżemu, to dzięki swojej szczerości i emocjonalności na trwale wpisał się w historię polskiej muzyki rockowej.