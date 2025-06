Skąd wzięła się nazwa Led Zeppelin? Wszystko zaczęło się od żartu

W 1968 roku, tuż po rozpadzie zespołu The Yardbirds, Jimmy Page stanął przed zadaniem stworzenia nowego składu. Z pomocą Johna Paula Jonesa, Roberta Planta i Johna Bonhama powstał projekt o roboczej nazwie The New Yardbirds. Pod tą przykrywką zespół zagrał trasę po Skandynawii, a na wczesnych nagraniach wciąż figurował dawny szyld.

"To był rodzaj peleryny niewidki" - wspominał Page. - "Nie chciałem zdradzać prawdziwej nazwy, dopóki nie zadebiutujemy naprawdę. I tym debiutem był pierwszy album".

Od żartu Moon'a do sterowca Page'a

Inspiracja nazwą przyszła od Keitha Moona, perkusisty The Who, który w luźnej rozmowie z Page'em, Jeffem Beckiem i Johnem Entwistlem skomentował ich muzyczne plany słowami: "To pójdzie na dno jak ołowiany balon" (a lead balloon). Żart się przyjął, choć Page postanowił nieco go rozbudować - "balloon" zamienił na "zeppelin" (sterowiec), a "lead" - dla ułatwienia wymowy - zapisał jako "led'.

"Zapytałem Keitha, czy mogę użyć tej nazwy" - wspominał Page. "Bo miałem zamiar założyć zespół Led Zeppelin właśnie z nim i Jeffem Beckiem".

Hindenburg - symbol katastrofy czy narodzin?

Słynna okładka debiutanckiej płyty Led Zeppelin z 1969 roku przedstawia płonący sterowiec Hindenburg - zdjęcie autorstwa Sama Shere'a z dnia 6 maja 1937 roku, kiedy to niemiecki sterowiec rozbił się podczas lądowania w New Jersey. Choć obraz sugeruje katastrofę, niektórzy doszukują się w nim symboliki nawiązującej do początku - nie końca.

Alternatywna teoria: Zeppelin jako Ziemia w ogniu

Jedna z mniej znanych, ale intrygujących interpretacji zakłada, że Zeppelin to nie tyle sterowiec, co symbol pierwotnej Ziemi. W czasach Hadeiku - najwcześniejszej ery geologicznej - planeta pokryta była płynną lawą, przypominając płonącą kulę. W tym świetle Zeppelin staje się metaforą planety rodzącej się w ogniu, a pierwszy album zespołu - symbolem początku życia.

Choć źródła podają różne wersje genezy nazwy, wiadomym jest, że "Led Zeppelin" stał się czymś więcej niż tylko nazwą zespołu. To znak rozpoznawczy epoki i symbol rewolucji w muzyce.

