Sebastian Karpiel-Bułecka to jeden z najpopularniejszych górali na polskim rynku muzycznym. Zasłynął jako lider zespołu Zakopower. Grupa w swojej twórczości łączy folklorystyczne tradycje z rockowymi brzmieniami, podbijając serca tysięcy słuchaczy. Obecna jest na scenie już od dwóch dekad i ma na swoim koncie przeboje takie jak "Boso" czy "Kiebyś ty". Niedawno frontman Zakopower zaczął spełniać się także w zupełnie innej roli - zasiadł za stołem jurorskim "Must Be The Music".

Wokalista od dziecka związany jest z kulturą góralską. Urodził się w Zakopanem, a od początku swojej kariery stara się promować Podhale. Lokalna tradycja jest fundamentem jego twórczości. Karpiel-Bułecka nie ukrywa natomiast, że nie podoba mu się to, co obecnie dzieje się ze stolicą Tatr. Jego zdaniem miasto zostało przekształcone w pułapkę na turystów i na próżno szukać w nim górskich krajobrazów czy dawnej magii.

"Na Krupówkach jest może odrobinę lepiej niż było, ale generalnie nie podoba mi się, w jaką stronę zmierza Zakopane. Miasto zatraca się w deweloperskich budowach i zaklejone jest billboardami. Gdy wjeżdżam do Zakopanego, nie widzę gór, bo zasłania mi je wielki baner reklamujący Wioskę Smerfów. Szlag mnie trafia! Przecież to żenujące!" - powiedział wprost w niedawnej rozmowie z Plejadą.

Od dziecka związany jest z Podhalem. Nie gryzie się w język, mówiąc o "zaklejonym billboardami" Zakopanem

Muzyk nie gryzie się w język i ostro krytykuje sposób zarządzania przestrzenią w Zakopanem. Sam z wykształcenia jest architektem - ukończył Politechnikę Krakowską i przez pewien czas łączył działalność artystyczną z projektowaniem - dzięki czemu jest w stanie dostrzec mankamenty miasta. W najnowszym wywiadzie ponownie poruszył temat miejsca, w którym się urodził i które jest dla niego tak ważne. Z wyraźnym żalem opowiedział o tym, jak wygląda teraz stolica Tatr z jego perspektywy.

"Jestem z wykształcenia architektem, więc zwracam na to uwagę. Każdy z nas jeździ po świecie, widzimy, jak wyglądają podobne miejsca w innych częściach Europy. Widziałem w Austrii, w Niemczech, w Szwajcarii, w tych krajach alpejskich. Tam krajobraz nie jest przysłaniany żadną Wioską Smerfów, czy jakimś masażem, czy jakąś inną atrakcją, tylko na pierwszym planie są piękne widoki. Tak też powinno być w Zakopanem" - grzmi artysta.

Co zrobiłby Sebastian Karpiel-Bułecka, aby ponownie można było cieszyć się z wizyt w Zakopanem? "Przede wszystkim bym bardzo chciał usunąć te wszystkie billboardy, które zagradzają wjazd do Zakopanego, na których człowiek musi siłą rzeczy zawiesić oko, bo są tak wyeksponowane, że zasłaniają cały krajobraz, po prostu go psują" - stwierdził.

Sebastian Karpiel-Bułecka liczy na zmiany w Zakopanem. "Są miejsca na Podhalu, gdzie się udało to zrobić"

Choć artysta podkreśla, że usunięcie billboardów byłoby wielkim krokiem na przód dla Zakopanego, jednocześnie wie, że przed władzami miasta jeszcze długa droga, aby przywrócić dawny krajobraz. Zaznacza natomiast, że w innych miejscach Tatr udało się zrezygnować z turystycznych zachęt i reklam, na rzecz prawdziwej tradycji.

"Szczerze myślę, że bardzo trudno jest zarządzać takim miejscem, aczkolwiek są miejsca na Podhalu, gdzie się udało to zrobić, choćby Kościelisko, gdzie billboardy całkowicie zniknęły. Przynajmniej tyle się udało, jakbyśmy zaczęli zmienianie tego miejsca od wyczyszczenia krajobrazu, to byłbym przeszczęśliwym człowiekiem" - dodaje wokalista Zakopower.

