Pod koniec kwietnia 2027 r. koncertem w Barcelonie rozpocznie się trasa "Love, Peace & Rock'N'Roll Tour 2027", która obejmie 24 występy w Europie. Z kolei na przełomie sierpnia i września grupa Scorpions powróci do Meksyku na trzy koncerty, które odwołano jesienią tego roku.

Hardrockowa legenda tradycyjnie odwiedzi też Polskę - 3 czerwca zagra w Tauron Arenie Kraków. To wyjątkowe miasto dla basisty Pawła Mąciwody, który urodził się w pobliskiej Wieliczce. Sprzedaż biletów rozpocznie się 6 listopada o godzinie 11:00. Dzień wcześniej wejściówki w przedsprzedaży będą mogły kupić osoby zapisane do newslettera Bilet Serwisu.

"Scorpions to absolutna legenda, a ich znaczenie dla światowej muzyki rockowej trudno przecenić. Mówimy o zespole, który od ponad 60 lat tworzy przeboje, wzrusza, inspiruje i przyciąga na koncerty kolejne pokolenia fanów. Ich utwory są doskonale znane także polskiej publiczności, a każdy występ to spotkanie z historią muzyki na żywo. Koncert w Krakowie będzie okazją do wspólnego celebrowania niezwykłego dorobku Scorpions i przeżycia wielkiego rockowego wieczoru" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert w Krakowie.

Scorpions powraca do Polski. Co już wiemy o koncercie?

Ekipa z Hanoweru (Niemcy) w 2027 r. ruszy w kolejny objazd po rocznicowej trasie "Coming Home - 60 Years of Scorpions".

W jej ramach Scorpions wystąpili w PreZero Arena Gliwice (23 lipca) i Atlas Arenie w Łodzi (25 lipca). Z kolei w połowie czerwca 2025 r. grupa zagrała dla tysięcy fanów w wypełnionych halach w Gdańsku (Ergo Arena) i Krakowie (Tauron Arena).

"Ich ponadczasowe utwory łączą pokolenia, a nadchodzący koncert może być jedną z tych okazji, których po prostu nie warto przegapić. Dla wielbicieli zespołu może to być jedna z ostatnich okazji, by przeżyć te emocje na żywo" - podkreślają organizatorzy.

W ciągu 60-lecia swojej kariery ekipa z Hanoweru sprzedała ponad 120 mln płyt, a wiele ich nagrań zdobyło status rockowych przebojów, jak m.in. "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Big City Nights", "No one Like You", "Holiday" i "Wind of Change". Studyjną dyskografię zamyka 19. album "Rock Believer" (2022).

Przypomnijmy, że od ponad dwóch dekad w składzie występuje polski basista, Paweł Mąciwoda. 59-latek jest najmłodszy w obecnym zestawie, wspierając trójkę liderów: gitarzystę Rudolfa Schenkera (78-latek gra od samego początku), wokalistę Klausa Meine (78-latek jest też obecny na wszystkich studyjnych albumach) i gitarzystę Matthiasa Jabsa (71-latek dołączył w 1978 r.). Najkrótszym stażem w Scorpionsach może pochwalić się 63-letni perkusista Mikkey Dee. Szwed z greckimi korzeniami po ojcu do zespołu dołączył w 2016 r. - po śmierci Lemmy'ego, lidera grupy Motorhead, w której wcześniej występował.

Dodajmy, że Mikkey Dee w 2026 r. wydał imienny debiut z zespołem Lex Legion, który stworzył razem z innymi byłymi muzykami grupy King Diamond z lat 80. W składzie znaleźli się także: Andy LaRocque (gitara), Pete Blakk (gitara) i Hal Patino (bas) oraz jedyny bez stażu u boku Diamonda - wokalista Nils K. Rue (Pagan's Mind).