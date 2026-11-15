Schorowany Phil Collins z trudem wszedł na scenę. Złożył ważną obietnicę

Tegoroczna gala Rock & Roll Hall of Fame odbyła się 14 listopada w Peacock Theater w Los Angeles. Do grona uhonorowanych dołączyli Luther Vandross, Joy Division i New Order, a nagrody specjalne otrzymali m.in. Queen Latifah, MC Lyte, Rick Rubin, Fela Kuti oraz Celia Cruz.

Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było uhonorowanie Phila Collinsa. Muzyk od 2010 roku należy do Rock Hall jako członek Genesis, teraz doceniono także jego solową karierę. 75-letni artysta pojawił się na gali w towarzystwie dzieci. Na scenę wszedł, podpierając się laskami, a owacja publiczności wyraźnie go poruszyła.

"Dorastałem, marząc tylko o grze na perkusji. Cała reszta była szczęśliwym przypadkiem" - mówił. Zapewnił również fanów, że nie zamierza całkowicie znikać: "Nie słyszeliście jeszcze mojego ostatniego słowa. Obiecuję".

Collinsa wprowadził Travis Barker z Blink-182. Perkusista dołączył następnie do Cynthii Erivo podczas wykonania "In the Air Tonight" i odtworzył najsłynniejsze przejście perkusyjne w karierze wyróżnionego muzyka.

U2 otworzyli galę. Oasis i Iron Maiden nie przyjechali

Organizatorzy rozpoczęli wieczór od niespodzianki. Bez wcześniejszej zapowiedzi na scenie pojawili się U2, którzy zagrali nowy singiel "Silencio" oraz klasyczne "Pride (In the Name of Love)".

W Los Angeles zabrakło za to kilku wyróżnionych zespołów. Oasis nie pojawili się na ceremonii, co skomentował wprowadzający ich Bob Odenkirk.

"Czy kogokolwiek dziwi, że nie przyszli? Gdyby się pojawili, byłoby to zupełnie nie w ich stylu" - żartował aktor. W hołdzie grupie Stephen Wilson Jr. wykonał akustyczną wersję "Wonderwall".

Nieobecni byli także muzycy Iron Maiden, którzy koncertują obecnie w Australii. Grupę zapowiedział Jack Black, a "The Trooper" zagrali artyści związani z Metalliką, Rage Against the Machine i St. Vincent. Na galę nie dotarła również Sade.

Rick Rubin skomentował wyróżnienie jednym zdaniem

Najkrótsze przemówienie należało do Ricka Rubina. Legendarny producent odebrał wyróżnienie z rąk Neila Younga, po czym stwierdził jedynie: "Nie da się zabić rock and rolla".

W jego stronę ukłonili się Red Hot Chili Peppers. Muzycy założyli białe peruki i długie sztuczne brody przypominające wygląd Rubina, a następnie wykonali "Give It Away".

Podczas gali wystąpili również Billy Idol z Gwen Stefani, Wu-Tang Clan, Queen Latifah i MC Lyte. Wieczór zakończyli Aerosmith i Run-DMC, przypominając swój wspólny przebój "Walk This Way".