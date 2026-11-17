Za Château de Fourchette Jagger zapłacił 2,2 mln ówczesnych franków, czyli około 477 tys. dolarów. Posiadłość należała wcześniej do francuskiego dyplomaty Étienne'a-François de Choiseula, ale dla wokalisty ważniejsza od jej arystokratycznej przeszłości była sama okolica.

Jagger znał ją jeszcze z dzieciństwa. Przyjeżdżał z rodzicami na wakacje na kemping Île d'Or, znajdujący się kilkanaście minut od zamku.

Mick Jagger pracuje w ogrodzie i dogląda owiec

Fourchette otacza około 20 hektarów ziemi. Jest tam basen, kort tenisowy, staw, wodospad i ogród warzywny. Sąsiedzi Jaggera i współpracujący z nim rzemieślnicy opowiadali, że sam przycina róże, wykonuje drobne naprawy, maluje ściany, zajmuje się samochodem i dogląda owiec.

Wnętrza urządzono z wykorzystaniem drogich tkanin sprowadzanych z Anglii. Miejscowy tapicer wspominał materiały zmieniające kolor w zależności od światła oraz nietypowe zlecenie na udrapowanie umywalki.

Mimo tego właściciel miał być zwyczajnym klientem. "Za fotel zawsze biorę tyle samo. Mick Jagger płaci tyle, co każdy inny" - opowiadał rzemieślnik.

"A Bigger Bang" powstało w Château de Fourchette

W zamku znajduje się studio, do którego w 2004 roku przyjechał Keith Richards. Początkowo Jagger i Richards mieli jedynie popracować nad nowymi piosenkami, ale kolejne sesje przeniosły się właśnie do Fourchette. Tam The Rolling Stones nagrali większość materiału na "A Bigger Bang".

Jagger chciał później zabrać utwory do profesjonalnego studia. Richards, Charlie Watts i producent Don Was uznali jednak, że piosenki są już gotowe, a domowe warunki tylko im pomogły.

"Nie było wielu rozpraszających rzeczy ani ludzi kręcących się dookoła. Po prostu skupiliśmy się na pracy" - wspominał później Jagger.

Album ukazał się we wrześniu 2005 roku, kończąc ośmioletnią przerwę The Rolling Stones od wydawania nowych płyt studyjnych.

Sąsiedzi wysyłają fanów w złą stronę

Jagger spędza w zamku głównie lato. Można go wtedy spotkać na targu albo w miejscowych sklepach, ale mieszkańcy Pocé-sur-Cisse raczej nie opowiadają przyjezdnym, gdzie dokładnie znajduje się rezydencja. Jeden z sąsiadów przyznał nawet, że ciekawskich czasami wysyła w przeciwną stronę.

Wyjątkiem są urodziny muzyka, przypadające 26 lipca. Wtedy za murami Fourchette odbywają się przyjęcia, a nad posiadłością pojawiają się fajerwerki, które widać również z centrum miejscowości.