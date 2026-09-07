- Faktycznie był inny - inaczej się ubierał, inaczej wyglądała jego praca - nie wychodził wcześnie rano do kopalni, czy innego zakładu pracy, jak większość ojców na Śląsku. I zupełnie nie planował mi przyszłości, nie wybierał zawodu, czy szkół - opowiadał o swoim ojcu Sebastian Riedel w rozmowie z Interią.

- Zawsze jednak zależało mu, żebym był uczciwym człowiekiem. Już w podstawówce, po wywiadówkach na które czasami chodził, mówił - "Bastek mnie nie zależy, żebyś miał piątki, ale musisz się dobrze zachowywać". Sam był mocną i konsekwentną osobowością i nie dało się go ot tak zmienić. Może i trochę szkoda, wiadomo... Kiedy spotykam go w snach to jest dokładnie taki, jakim go zapamiętałem. Przyglądamy się sobie, ale czuję wtedy spokój - mówił syn Ryśka Riedla, który od kwietnia 2024 r. oficjalnie objął stanowisko wokalisty Dżemu.

To właśnie z "młodym" Riedlem grupa pod koniec lutego tego roku - po 15-letniej ciszy z premierowymi utworami - wypuściła nowy album "Sobie potrzebni" ze wszystkimi tekstami autorstwa Mirosława Bochenka, współpracującego z Dżemem od "Autsajdera". Sebastian przed oficjalnym zastąpieniem Maćka Balcara w roli wokalisty Dżemu wielokrotnie występował z - jak sam o nich mówi - wujkami, którzy towarzyszyli mu w jego dzieciństwie.

Rysiek Riedel (Dżem) skończyłby 70 lat. Tak wspomina go Beno Otręba

W okrągłą rocznicę urodzin Ryśka Riedla na Facebooku wspomnienie na jego temat opublikował Beno Otręba, basista i współzałożyciel Dżemu.

"Dzisiaj przypada 70. rocznica urodzin Ryśka, który był otwarty na ludzi, wrażliwy i radosny. Połączyła nas pasja do muzyki. Choć nie ma go już od wielu lat, to to co stworzyliśmy wspólnie trwa i przynosi radość wielu ludziom" - napisał 75-letni muzyk, który założył Dżem ze swoim młodszym bratem, gitarzystą Adamem Otrębą, oraz grającym na klawiszach Pawłem Bergerem (zginął w wypadku samochodowym w 2005 r.).

"Pamiętam, że przy wychodzeniu na scenę często miał problem z kotarami wiszącymi przy wejściu i w nie się zaplątywał. Dla nas, muzyków, było trudno zachować powagę przed publicznością, gdy się widziało swojego kumpla walczącego z zasłonami. Kochaliśmy grać razem" - dodał basista, który obecnie z powodów zdrowotnych nie koncertuje z Dżemem.

Rysiek Riedel - "ostatni prawdziwy hipis"

Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej.

W 1973 r. dołączył do zespołu Jam, wykonującego covery takich grup rockowych jak Free, The Rolling Stones czy Spencer Davis Group. Riedel zastąpił w roli wokalisty klawiszowca Pawła Bergera. Imponował nie tylko naturalną umiejętnością śpiewu, ale także amerykańskim frazowaniem, żartobliwie nazywanym "śpiewaniem po norwesku". W 1974 r. zespół - na skutek błędu organizatora, przygotowującego plakaty - zmienił nazwę na Dżem.

Przełomem w historii grupy Dżem był niewątpliwie rok 1979, kiedy zespołowi zaproponowano wyjazd do mazurskich Wilkasów, gdzie przez miesiąc miał grać dla uczestników obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. W tym czasie powstały również pierwsze autorskie utwory "Whisky", "Paw", "Poznałem go po czarnym kapeluszu" czy "Człowieku co się z tobą dzieje".

Debiutancki album formacji pt. "Cegła" ukazał się w 1985 r. i zawierał takie utwory jak "Whisky", "Czerwony jak cegła" i "Jesiony". Teksty Riedla miały charakter autobiograficzny - opisywały życie włóczęgi, niepasującego do oczekiwań społeczeństwa. Często nazywany był "ostatnim prawdziwym hippisem", co przejawiało się nie tylko w wyglądzie i pacyfistycznych poglądach wokalisty, ale także w jego zmaganiach z używkami oraz niedyspozycyjnością; zdarzało mu się opuszczać sesje nagraniowe, czasami nawet własne koncerty.

Dżem zdobył reputację jednego z najważniejszych zespołów rockowych w kraju dzięki występom na festiwalach w Jarocinie i katowickiej Rawie Blues. Muzycy nazywani byli "polskimi Rolling Stonesami" czy "polską wersją The Doors", a Riedel porównywany bywał do lidera tej drugiej formacji Jima Morrisona. "Kiedyś chciałem umrzeć młodo jak Jim Morrison, ale z czasem zacząłem patrzeć na to inaczej..." - powiedział.

"W życiu piękne są tylko chwile". Ten cytat znalazł się na grobie Ryśka Riedla

Ostatni koncert Riedla odbył się 16 marca 1994 r. w Krakowie. W maju wokalista został usunięty z zespołu i odesłany przez kolegów z grupy na kurację odwykową. Mimo swojego uzależnienia Riedel otwarcie wypowiadał się przeciwko używkom. "Kiedyś dzieci-kwiaty były zdrowsze" - mówił.

W połowie lipca 1994 r. Riedel trafił do Szpitala Chorób Zakaźnych w Chorzowie, po tym jak dostał zapaści na skutek zatrucia używkami. Jeden z lekarzy wspomina, że wokalista był w tak złym stanie, że prowadzono go pod ręce. Rysiek Riedel zmarł 30 lipca 1994 r. w wieku niespełna 38 lat. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność serca.

Jego grób na cmentarzu w Tychach wciąż jest miejscem pielgrzymek fanów z całej Polski. W 2007 roku u boku Ryśka spoczęła jego żona, Małgorzata. Odtąd znajdują się na nim cytaty z piosenek Dżemu: "Tylko ty i ja..." (z utworu "Tylko ja i ty") oraz "W życiu piękne są tylko chwile..." (z wielkiego przeboju "Naiwne pytania").

"Było coś symbolicznego w jego pogrzebie. To wydarzenie było jego ostatnim koncertem. Był głównym bohaterem tego dnia, specjalnie dla niego znów zjechały się tysiące ludzi. Niestety z tego koncertu nie wracaliśmy już razem... Było to tak niezmiernie smutne i rozdzierające. Wcześniej zastanawialiśmy się w czym go pochować. Garnitur oczywiście nie wchodził w grę. Doszliśmy do wniosku, że powinien zostać ubrany tak jak lubił. Wybrałem z szafy jego najlepsze ciuchy: kowbojskie buty, spodnie, dobrą koszulę i zawieszkę na szyję. W dłoniach trzymał kapelusz. Jak w westernach. Na trumnę, zamiast ziemi, rzuciłem jego harmonijkę" - wspominał Sebastian Riedel.