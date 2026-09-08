Pomysłodawcami i twórcami Alei Gwiazd w Katowicach są Joanna i Michał Rutkowscy, właściciele galerii i klubu KATO Blues FACES. Na ulicy Staromiejskiej w ścisłym centrum stolicy Śląska upamiętniani są muzycy, którzy mieli kluczowy wpływ na rozwój tamtejszej sceny muzycznej, przede wszystkim bluesowej.

Swoje gwiazdy mają już m.in. Józef Skrzek (SBB), jego nieżyjący już brat Jan "Kyks" Skrzek (Śląska Grupa Bluesowa), Irek Dudek (Shakin' Dudi), Leszek Winder (Krzak), a także zespoły Krzak, SBB i Dżem.

Rysiek Riedel ze swoją gwiazdą w Katowicach. "To było pewne od samego początku"

To właśnie w KATO Blues FACES odbyło się spotkanie z okazji 70. rocznicy urodzin Ryśka Riedla, niezapomnianego wokalisty Dżemu. Wśród gości znaleźli się Sebastian Riedel, syn Ryśka i obecny frontman Dżemu, który w klubie zapalił ojcu świeczkę pamięci, oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic.

"No i wiadomość dnia. To było przecież pewne od samego początku... Odsłaniamy gwiazdę Ryśka Riedla na ulicy Staromiejskiej. W piątek, 11 września, w samym sercu Katowic wydarzy się moment, który zapisze się w historii miasta" - czytamy we wpisie KATO Blues FACES.

Podczas piątkowej uroczystości (godz. 15:30) odsłonięcia gwiazdy Ryśka Riedla obecni będą muzycy Dżemu i przedstawiciele miasta Katowice, a na scenie odbędzie się pierwsza część koncertu zespołu Krem. Godzinę później na Rynku Dżem przypomni swój wielki przebój "Naiwne pytania", a później (godz. 18) uczestnicy wrócą na Staromiejską na drugą część koncertu Krem.

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Cytat "W życiu piękne są tylko chwile..." ze wspomnianej piosenki "Naiwne pytania" znalazł się na grobie Ryśka Riedla na cmentarzu w Tychach. Wokalista zmarł 30 lipca 1994 r. w wieku niespełna 38 lat.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego tego roku Dżem po 15-letniej ciszy wydał nowy album "Sobie potrzebni" ze wszystkimi tekstami autorstwa Mirosława Bochenka, współpracującego z zespołem od "Autsajdera".