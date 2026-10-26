Ryan Gosling szykuje muzyczną niespodziankę. Znamy datę premiery

Informacja o reaktywacji Dead Man's Bones pojawiła się na instagramowym profilu zespołu. Gosling i Shields opublikowali krótki film utrzymany w stylistyce starych horrorów. Nie ujawnili jednak, czy zapowiadana na 27 października premiera oznacza singel, EP-kę czy drugi album.

Tajemniczy komunikat nie odbiega od tego, do czego duet przyzwyczaił słuchaczy na swoim debiucie. Mowa w nim o duchach, cieniach i umarlakach czekających na przebudzenie. Datę premiery ogłasza na końcu dziecięcy głos.

Dead Man's Bones wydali tylko jeden album

Ryan Gosling założył Dead Man's Bones wspólnie ze scenarzystą i producentem Zachem Shieldsem. Połączyło ich zainteresowanie horrorami oraz opowieściami o duchach. Początkowo pracowali nad musicalem poświęconym miłości z zaświatów, lecz z czasem postanowili zamienić ten pomysł w projekt muzyczny.

Jedyny dotąd album grupy ukazał się w 2009 roku. Płyta "Dead Man's Bones" łączyła alternatywny rock, doo-wop oraz elementy muzyki teatralnej. Do udziału w nagraniach zaproszono dziecięcy chór Silverlake Conservatory, który słychać m.in. w utworze "My Body's a Zombie for You".

Na debiucie znalazły się także "In the Room Where You Sleep", "Lose Your Soul", "Pa Pa Power" i "Werewolf Heart". Gosling odpowiadał za wokal, ale grał również m.in. na gitarze, fortepianie, syntezatorze, wiolonczeli i perkusji.

Choć materiał zwrócił uwagę fanów alternatywnego rocka, Dead Man's Bones nie doczekali się drugiej płyty. Gosling rozwijał w kolejnych latach karierę filmową, a Shields pracował przy produkcjach takich jak "Krampus" oraz "Godzilla kontra Kong".

Eva Mendes sugerowała powrót Dead Man's Bones

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem o możliwym powrocie grupy informowała Eva Mendes. Partnerka Goslinga opublikowała w mediach społecznościowych kilka filmów z muzyką Dead Man's Bones.

"Próbuję przywołać nową muzykę Dead Man's Bones. Czuję ją w powietrzu..." - napisała przy jednym z nagrań.

Film promujący premierę udostępniła również wytwórnia ANTI- Records, która odpowiadała za wydanie pierwszej płyty zespołu. Nie potwierdzono jednak, czy label zajmie się także nowym materiałem.

Nie tylko "La La Land" i "Barbie"

Powrót Dead Man's Bones przypomina o mniej znanym fragmencie kariery Goslinga. Aktor kilkukrotnie wykorzystywał muzyczne umiejętności w filmach, lecz jego własny zespół pozostawał nieaktywny przez niemal dwie dekady.

W "La La Land" Gosling wykonał m.in. "City of Stars" i "A Lovely Night". W 2023 roku zaśpiewał natomiast "I'm Just Ken" w filmie "Barbie". Utwór otrzymał nominację do Oscara, a aktor wykonał go podczas ceremonii wręczenia nagród w 2024 roku.

Na kolejne szczegóły dotyczące Dead Man's Bones trzeba jeszcze poczekać. Pierwszy od 17 lat materiał zespołu zostanie zaprezentowany 27 października.