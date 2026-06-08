Przypomnijmy, że Rush po raz ostatni zagrał w 2015 r., kończąc jubileuszową trasę "R40 Live 40th Anniversary Tour". To wówczas przejście na muzyczną emeryturę ogłosił perkusista i autor tekstów Neil Peart, który przez ponad 40 lat występował u boku Geddy'ego Lee (wokal, bas) i Alexa Lifesona (gitara). Nazywany "Profesorem" Peart w połowie 1974 r. zgłosił się na casting i dołączył do Rush, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem amerykańskiej trasy promującej debiutancki album "Rush" zastępując oryginalnego perkusistę Johna Rutseya.

Neil Peart od dłuższego czasu zmagał się z chronicznym zapaleniem ścięgien. Zamierzał spędzać więcej czasu z rodziną - swoją drugą żoną, fotografką Carrie Nuttal i ich córką Olivią (ur. 2009). Okazało się, że kwestie ze ścięgnami nie były jego jedynymi problemami zdrowotnymi. Perkusista zmarł 7 stycznia 2020 r. - przez ostatnie trzy lata w tajemnicy zmagał się z glejakiem, agresywnym nowotworem mózgu.

Dokładnie 11 lat po ostatnim koncercie Geddy Lee i Alex Lifeson ogłosili powrót na scenę pod szyldem Rush. Liderzy ujawnili wówczas, że za perkusją pojawi się 42-letnia Niemka Anika Nilles, mająca na koncie cztery solowe płyty i występy u boku gitarzysty Jeffa Becka.

Rush rozpoczął trasę "Fifty Something". Zespół dotrze w końcu do Polski

Występem w Kia Forum w Inglewood (Los Angeles, Kalifornia) - dokładnie w tym samym miejscu odbył się ostatni koncert Rush z Neilem Peartem - rozpoczęła się trasa "Fifty Something". Ze względu na gigantyczne zainteresowanie fanów tournee rozrosło się w sumie do 88 występów. Zespół po raz pierwszy w swojej ponad 50-letniej historii dotrze też do Polski - koncert zaplanowano na 27 marca 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Na scenie w koncertowym wydaniu Rush wspiera jeszcze klawiszowiec Loren Gold (m.in. The Who, Roger Daltrey). Zespół podczas trasy "Fifty Something" zagra każdego wieczoru dwa sety. Każdy koncert będzie zawierał unikalny zestaw utworów - setlisty układane będą spośród katalogu ponad 40 piosenek, obejmujących największe przeboje i ulubione utwory fanów.

Anika Nilles w składzie Rush Michael Tullberg Getty Images

Po raz pierwszy w historii formacja rozpoczęła występ utworem "Xanadu". Niektórych kompozycji muzycy nie grali od 2011 r., a zagrany na bis numer "By-Tor & The Snow Dog" pojawił się po raz pierwszy od 2004 r.

Przez ponad 50 lat działalności Kanadyjczycy sprzedali ponad 40 mln płyt, zdobyli siedem nominacji do Grammy i 10 statuetek Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy). Największym komercyjnym sukcesem były płyty "2112" z 1976 r. i "Moving Pictures" z 1981 r.

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