Przypomnijmy, że Rush po raz ostatni zagrał w 2015 r., kończąc jubileuszową trasę "R40 Live 40th Anniversary Tour". To wówczas przejście na muzyczną emeryturę ogłosił perkusista i autor tekstów Neil Peart, który przez ponad 40 lat występował u boku Geddy'ego Lee (wokal, bas) i Alexa Lifesona (gitara). Nazywany "Profesorem" Peart w połowie 1974 r. zgłosił się na casting i dołączył do Rush, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem amerykańskiej trasy promującej debiutancki album "Rush" zastępując oryginalnego perkusistę Johna Rutseya.

Neil Peart od dłuższego czasu zmagał się z chronicznym zapaleniem ścięgien. Zamierzał spędzać więcej czasu z rodziną - swoją drugą żoną, fotografką Carrie Nuttal i ich córką Olivią (ur. 2009). Okazało się, że kwestie ze ścięgnami nie były jego jedynymi problemami zdrowotnymi. Perkusista zmarł 7 stycznia 2020 r. - przez ostatnie trzy lata w tajemnicy zmagał się z glejakiem, agresywnym nowotworem mózgu.

Dokładnie 11 lat po ostatnim koncercie Geddy Lee i Alex Lifeson ogłosili powrót na scenę pod szyldem Rush. U ich boku pojawi się 42-letnia Niemka Anika Nilles, mająca na koncie cztery solowe płyty i występy u boku gitarzysty Jeffa Becka, a także klawiszowiec Loren Gold (The Who, Roger Daltrey).

Pierwszy występ na trasie "Fifty Something" zaplanowano na 7 czerwca w Los Angeles. Ze względu na gigantyczne zainteresowanie fanów tournee rozrosło się w sumie do 86 występów. Zespół po raz pierwszy w swojej ponad 50-letniej historii dotrze też do Polski - koncert zaplanowano na 27 marca 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Ku sporemu zaskoczeniu, muzycy Rush pojawili się na niedzielnej gali Juno Awards, kanadyjskich nagród przemysłu muzycznego, by wystąpić po raz pierwszy w odrodzonym składzie. Grupa sięgnęła po utwór "Finding My Way", którego nie grała na żywo w całości od 1976 r.

"Gdybyśmy sami mieli wybrać tylko jeden utwór do zaprezentowania, byłoby to niemal niemożliwe. Mamy ich tak wiele. Po prostu zapytaliśmy menedżment, a oni odpowiedzieli: 'zagrajcie pierwszą piosenkę z pierwszego albumu'" - tak Geddy Lee wytłumaczył wybór nagrania.

Dodajmy, że podczas trasy "Fifty Something" Rush zagra każdego wieczoru dwa sety. Każdy koncert będzie zawierał unikalny zestaw utworów - zespół zamierza budować setlisty spośród katalogu ponad 40 piosenek, obejmujących największe przeboje i ulubione utwory fanów.

Przez ponad 50 lat działalności Kanadyjczycy sprzedali ponad 40 mln płyt, zdobyli siedem nominacji do Grammy i 10 statuetek Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy). Największym komercyjnym sukcesem były płyty "2112" z 1976 r. i "Moving Pictures" z 1981 r.

