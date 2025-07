Grupa Pearl Jam - jedna z tzw. Wielkiej Czwórki nurtu grunge (razem z Nirvaną, Soundgarden i Alice in Chains - działa nieprzerwanie od 1990 r. Trzon od samego początku tworzą Eddie Vedder (wokal), Jeff Ament (bas), Stone Gossard (gitara) i Mike McCready (gitara).

Zmiany dotykały tylko stanowiska perkusisty - kolejno w zespole grali: Dave Krusen (1990-1991), Matt Chamberlain (1991), Dave Abruzzese (1991-1994) i Jack Irons (1994-1998).

Matt Cameron po 27 latach rozstał się z Pearl Jam

Ten ostatni rozstał się z Pearl Jam po dokończeniu koncertów w Australii promujących płytę "Yield". Jack Irons miał dość wyczerpujących tras i chciał skupić się na swoim zdrowiu psychicznym (muzyk cierpi na cyklofrenię) i życiu z rodziną. W składzie zastąpił go Matt Cameron, były perkusista innej legendy Seattle - Soundgarden. Znający się z muzykami od lat 90. (z Gossardem, Amentem i McCreadym grał w projekcie Temple of the Dog) perkusista nauczył się 80 numerów w ciągu dwóch tygodni.

Początkowo Cameron został zatrudniony na czasowe zastępstwo, ale w trakcie trasy otrzymał propozycję dołączenia na stałe - była to ostatnia jak do tej pory zmiana w składzie Pearl Jam.

Kompletnym zaskoczeniem dla fanów grupy był komunikat zespołu, w którym ogłoszono, że Matt Cameron po 27 latach odchodzi z Pearl Jam. Perkusista ten etap swojej kariery nazwał "niesamowitą podróżą", a jego koledzy dodali, że Matt zawsze będzie ich "muzycznym przyjacielem".

Fani od razu rozpoczęli spekulacje na temat przyczyny rezygnacji. Jedną z nich była muzyczna emerytura 62-latka, co jednak właśnie zdementował sam Matt Cameron.

"Dziękuję za miłe słowa wsparcia i gwoli ścisłości: nadal jestem aktywnym muzykiem" - napisał perkusista, nie zdradził jednak, jak będą wyglądały jego najbliższe plany.

Kim jest Matt Cameron?

Ostatnią płytą perkusisty w składzie Pearl Jam pozostaje "Dark Matter" z 2024 r. W dorobku ma też albumy nagrane ze Skin Yard, Hater i Wellwater Conspiracy (w tym ostatnim zespole pełnił też funkcję wokalisty i gitarzysty) oraz dwa solowe wydawnictwa.

Matt Cameron współpracował też z takimi wykonawcami, jak m.in. The Prodigy, The Smashing Pumpkins, Chris Cornell, Tony Iommi i Geddy Lee.

W 2021 r. perkusista wszedł w skład supergrupy 3rd Secret, którą razem z nim tworzą gitarzysta Kim Thayil (Soundgarden), basista Krist Novoselic (Nirvana, Giants in the Trees), gitarzysta Bubba Dupree (Hater, Void) oraz dwie wokalistki Jennifer Johnson i Jillian Raye (Giants in the Trees).

Fani spekulują na temat powrotu do Pearl Jam

Krótko po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu Matt Camerona z Pearl Jam rozpoczęły się spekulacje na temat nazwiska jego następcy. Fani zaczęli wymieniać m.in. poprzednich perkusistów grupy. Odniósł się do nich Dave Abruzzese, który uznał, że raczej nie ma co liczyć na propozycję od zespołu ("nigdy tak naprawdę nie zrozumiałem, co było tak ważne, by zniszczyć chemię muzyczną, którą wtedy mieliśmy, to jest, jak jest, i nic na to nie poradzę").

Z kolei Dave Krusen (wziął udział w nagraniu przełomowego debiutu "Ten") w wywiadzie dla "The Daly Migs Show" ujawnił, że chętnie by znów zagrał w Pearl Jam. "Wiedzą o tym. Granie z nimi nie sprawia mi żadnego wysiłku" - podkreślił Krusen.

