Od momentu powstania w 1976 roku Rose Tattoo pozostają jednym z najważniejszych zespołów w historii australijskiej muzyki. Ich charakterystyczne połączenie bluesa, hard rocka i pub rocka zainspirowało m.in. Guns N' Roses, którzy wielokrotnie podkreślali wpływ grupy na własne brzmienie.

Klasyki takie jak "Rock'n'Roll Outlaw", "Bad Boy for Love" czy "Nice Boys" na stałe weszły do kanonu gatunku, a nieokiełznana energia frontmana Angry'ego Andersona uczyniła z zespołu jedną z najbardziej charyzmatycznych rock'n'rollowych formacji przełomu lat 70. i 80.

Rose Tattoo żegnają się ze sceną. Pożegnalny koncert w Polsce

Zespół po 50 latach działalności żegna się ze sceną podczas trasy "Rock'n'Roll Outlaws - One Last Ride". 16 sierpnia 2026 r. grupa zagra swój ostatni koncert w Polsce - odbędzie się on w klubie Kwadrat w Krakowie.

"Z mieszanką wieloletnich członków i świeżej krwi Rose Tattoo po raz ostatni dostarczą to, z czego zasłynęli - wybuchowy koncert, kipiący autentycznym rock'n'rollowym duchem i opartym na pewności, że prawdziwy bunt nigdy nie umiera" - podkreślają organizatorzy.

Liderowi obecnie towarzyszą Paul DeMarco (perkusja), Steve King (bas) i występujący w zespole od 2022 r. dwaj nowi gitarzyści: Mick Arnold i Ronnie Simmons.

Uczestnik "The Voice of Poland" zszokował wszystkich! Trenerzy nie wiedzieli, co zrobić TVP