18 września pojawi się siódmy studyjny solowy album Rogera Taylora - "Violence Insane In A Beautiful World". Będzie to następca "Outsider" z 2021 r., który w Wielkiej Brytanii dotarł do 3. miejsca tamtejszej listy przebojów, będąc największym sukcesem perkusisty poza Queen.

"Motyw przewodni jest zawarty w tytule. Żyjemy w pięknym świecie, nie zepsujmy tego. Teraz panuje szaleństwo. Przemoc wydaje się być najgorsza niż kiedykolwiek, a na pewno w moim życiu. Wydaje się, że rujnujemy świat, plastik w morzu, wszystkie te okropne wojny wszędzie i nienawiść zrodzona z różnych religii" - mówi Roger Taylor.

Roger Taylor z nową płytą. "Życzliwość jest bardzo ważna"

76-letni muzyk podkreśla jednak, że nowy album przepełniony jest mimo wszystko nadzieją. "To piękny świat. A życzliwość jest bardzo ważna, myślę, że często się o niej zapomina" - podkreśla.

Pierwszym singlem z nadchodzącego wydawnictwa jest "Come On Summer (It's Party Time)" z udziałem The Ndlovu Youth Choir, chóru z RPA, który zrobił furorę za sprawą coveru (w języku zulu) przeboju "Bohemian Rhapsody" grupy Queen.

Roger zaprosił ich jeszcze do dwóch kolejnych piosenek, podkreślając, że udział chóru dał "zupełnie nowy wymiar" tym utworom.

W ramach promocji nowego albumu Roger da sześć koncertów w Wielkiej Brytanii. Na scenie wspierać go będą klawiszowiec Spike Edney (wspiera Queen na żywo od połowy lat 80., jest też muzycznym dyrektorem Queen Extravaganza, tribute bandu Queen), perkusista Tyler Warren, multiinstrumentalistka Tina Keys, basista Neil Fairclough i gitarzysta Christian Mendoza. Edney, Warren i Fairclough występowali w koncertowym składzie Queen + Adam Lambert.

Przypomnijmy, że 24 listopada 2025 r. minęły 34 lata od śmierci Freddiego Mercury'ego. Wokalista zmarł w wieku 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Basista John Deacon przeszedł na emeryturę w 1997 r.

Wspólne granie kontynuują gitarzysta Brian May i Roger Taylor, początkowo - lata 2004-2009 - jako Queen + Paul Rodgers (z wokalistą znanym z Free i Bad Company), a od 2012 r. jako Queen + Adam Lambert z finalistą amerykańskiego "Idola".

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL