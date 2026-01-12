Rodzinny dom Davida Bowiego zostanie otwarty dla zwiedzających."To był naprawdę cały mój świat"
Na południowych przedmieściach Londynu, w miejscu, gdzie kształtowała się wyobraźnia jednego z najważniejszych artystów XX wieku, powstanie przestrzeń otwarta dla publiczności. Rodzinny dom Davida Bowiego ma stać się nie tylko świadectwem przeszłości, lecz także impulsem dla przyszłych twórców.
Niepozorny dom szeregowy przy Plaistow Grove 4 w Bromley był dla Davida Bowiego czymś znacznie więcej niż adresem zameldowania. Artysta mieszkał tam od połowy lat 50. do końca lat 60., między ósmym a dwudziestym rokiem życia. To właśnie w tych murach dojrzewały pierwsze fascynacje muzyczne, literackie i teatralne, które później ukształtowały jego unikalną estetykę.
Opiekę nad nieruchomością przejęła organizacja charytatywna Heritage of London Trust. Jej przedstawiciele zapowiedzieli kompleksową renowację budynku, połączoną z wiernym odtworzeniem wnętrz. Układ pomieszczeń ma wyglądać dokładnie tak, jak w czasach młodości Bowiego. Zakończenie projektu zaplanowano na 2027 rok.
David Bowie: To był naprawdę cały mój świat
Znaczenie domu z Bromley dla artystycznego rozwoju Bowiego podkreśla Geoffrey Marsh, jeden z kuratorów głośnej wystawy "David Bowie Is" w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta, który zaangażował się w projekt.
"To właśnie w tym małym domu, a konkretnie w jego maleńkiej sypialni, Bowie ewoluował od zwykłego ucznia z przedmieścia do początków niezwykłej międzynarodowej sławy. Jak sam powiedział: 'Spędzałem mnóstwo czasu w swojej sypialni. To był naprawdę cały mój świat. Miałem tam książki, swoją muzykę, swój gramofon. Wychodząc z mojego świata na ulicę, musiałem przejść przez tę niczyją ziemię, jaką był salon'".
To właśnie ta intymna przestrzeń, w której rodziła się wyobraźnia przyszłej gwiazdy, ma stać się jednym z centralnych punktów udostępnionego domu.
Dom otwarty na przyszłych artystów
Zgodnie z założeniami Heritage of London Trust budynek nie będzie pełnił wyłącznie funkcji muzealnej. Organizatorzy planują, by stał się miejscem warsztatów kreatywnych i zajęć rozwojowych skierowanych do młodych ludzi. Program ma koncentrować się na sztuce jako narzędziu budowania pewności siebie oraz umiejętności komunikacyjnych.
"David Bowie był dumnym Londyńczykiem. Choć jego kariera zaprowadziła go w różne zakątki świata, zawsze pamiętał, skąd pochodził i jak ważna była społeczność, która go ukształtowała. To wyjątkowa okazja, by opowiedzieć jego historię i zainspirować nowe pokolenie. Zachowanie tego miejsca ma ogromne znaczenie dla dziedzictwa Londynu" - podkreśliła dr Nicola Stacey, dyrektorka Heritage of London Trust.
Bowie wciąż obecny w popkulturze
Informacja o renowacji domu została ogłoszona w szczególnym momencie. 8 stycznia David Bowie obchodziłby 79. urodziny, a jednocześnie minęło dziesięć lat od premiery jego ostatniego albumu "Blackstar". Artysta zmarł dwa dni po wydaniu płyty, po długiej walce z chorobą nowotworową.
Mimo upływu lat twórczość Bowiego nie traci na aktualności. W ostatnich tygodniach utwór "Heroes" zanotował wyraźny wzrost odsłuchań po wykorzystaniu go w finałowych scenach serialu "Stranger Things". W najbliższym czasie uwagę fanów przyciągnie także nowy dokument "Bowie In Berlin", który zadebiutuje na antenie BBC i skupi się na berlińskim okresie kariery artysty, uznawanym za jeden z najbardziej przełomowych etapów jego twórczości.