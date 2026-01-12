Rodzinny dom Davida Bowiego zostanie otwarty dla zwiedzających."To był naprawdę cały mój świat"

Niepozorny dom szeregowy przy Plaistow Grove 4 w Bromley był dla Davida Bowiego czymś znacznie więcej niż adresem zameldowania. Artysta mieszkał tam od połowy lat 50. do końca lat 60., między ósmym a dwudziestym rokiem życia. To właśnie w tych murach dojrzewały pierwsze fascynacje muzyczne, literackie i teatralne, które później ukształtowały jego unikalną estetykę.

Opiekę nad nieruchomością przejęła organizacja charytatywna Heritage of London Trust. Jej przedstawiciele zapowiedzieli kompleksową renowację budynku, połączoną z wiernym odtworzeniem wnętrz. Układ pomieszczeń ma wyglądać dokładnie tak, jak w czasach młodości Bowiego. Zakończenie projektu zaplanowano na 2027 rok.

David Bowie: To był naprawdę cały mój świat

Znaczenie domu z Bromley dla artystycznego rozwoju Bowiego podkreśla Geoffrey Marsh, jeden z kuratorów głośnej wystawy "David Bowie Is" w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta, który zaangażował się w projekt.

"To właśnie w tym małym domu, a konkretnie w jego maleńkiej sypialni, Bowie ewoluował od zwykłego ucznia z przedmieścia do początków niezwykłej międzynarodowej sławy. Jak sam powiedział: 'Spędzałem mnóstwo czasu w swojej sypialni. To był naprawdę cały mój świat. Miałem tam książki, swoją muzykę, swój gramofon. Wychodząc z mojego świata na ulicę, musiałem przejść przez tę niczyją ziemię, jaką był salon'".

To właśnie ta intymna przestrzeń, w której rodziła się wyobraźnia przyszłej gwiazdy, ma stać się jednym z centralnych punktów udostępnionego domu.

Dom otwarty na przyszłych artystów

Zgodnie z założeniami Heritage of London Trust budynek nie będzie pełnił wyłącznie funkcji muzealnej. Organizatorzy planują, by stał się miejscem warsztatów kreatywnych i zajęć rozwojowych skierowanych do młodych ludzi. Program ma koncentrować się na sztuce jako narzędziu budowania pewności siebie oraz umiejętności komunikacyjnych.

"David Bowie był dumnym Londyńczykiem. Choć jego kariera zaprowadziła go w różne zakątki świata, zawsze pamiętał, skąd pochodził i jak ważna była społeczność, która go ukształtowała. To wyjątkowa okazja, by opowiedzieć jego historię i zainspirować nowe pokolenie. Zachowanie tego miejsca ma ogromne znaczenie dla dziedzictwa Londynu" - podkreśliła dr Nicola Stacey, dyrektorka Heritage of London Trust.

Bowie wciąż obecny w popkulturze

Informacja o renowacji domu została ogłoszona w szczególnym momencie. 8 stycznia David Bowie obchodziłby 79. urodziny, a jednocześnie minęło dziesięć lat od premiery jego ostatniego albumu "Blackstar". Artysta zmarł dwa dni po wydaniu płyty, po długiej walce z chorobą nowotworową.

Mimo upływu lat twórczość Bowiego nie traci na aktualności. W ostatnich tygodniach utwór "Heroes" zanotował wyraźny wzrost odsłuchań po wykorzystaniu go w finałowych scenach serialu "Stranger Things". W najbliższym czasie uwagę fanów przyciągnie także nowy dokument "Bowie In Berlin", który zadebiutuje na antenie BBC i skupi się na berlińskim okresie kariery artysty, uznawanym za jeden z najbardziej przełomowych etapów jego twórczości.

