Rodzina Cugowskich od lat nie utrzymuje kontaktu. "Myśmy ze sobą zerwali wszyscy"

Wojciech i Piotr Cugowscy przez blisko dwie dekady występowali jako zespół Bracia. W pewnym momencie połączyli również siły z ojcem. Wspólnie nagrali album "Zmienić zdarzeń bieg", a promująca go trasa trwała przez trzy sezony i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Wojciech Cugowski spodziewał się, że współpraca pozwoli rodzinie nadrobić stracony czas. Stało się jednak inaczej. Po zakończeniu wspólnych projektów muzycy nie tylko ruszyli własnymi drogami zawodowymi, lecz także przestali mieć ze sobą kontakt.

"Ja byłem przekonany, że my się do siebie zbliżymy, a stało się zupełnie inaczej" - przyznał w podcaście "Przełomy" prowadzonym przez Monikę Richardson.

Wojciech Cugowski o relacji z Krzysztofem Cugowskim

Muzyk nie wskazał jednego wydarzenia, które doprowadziło do zerwania relacji. Zaznaczył, że cała sytuacja pozostaje dla niego zagadką. Jej początków szuka jednak znacznie wcześniej, jeszcze w czasach swojego dzieciństwa.

Krzysztof Cugowski intensywnie koncertował wówczas z Budką Suflera i długo przebywał poza domem. Później doszło również do rozwodu rodziców Wojciecha i Piotra.

"To były inne czasy zupełnie, bo mój tata potrafił wyjechać na pół roku, na rok. Na pewno rozwód rodziców wpłynął na nasze relacje" - wspominał gitarzysta.

W rozmowie pojawiło się także pytanie, czy Wojciech nie chciałby korzystać z rozpoznawalności ojca. Artysta stanowczo odrzucił taką sugestię. Podkreślił przy tym, że odpowiedzialność za obecny stan rzeczy nie leży wyłącznie po jednej stronie.

"Nigdy tak nie podchodziłem do tego, że chciałbym się ogrzewać w świetle taty. Ale to też nie jest tak, że ja zerwałem i koniec. Myśmy ze sobą zerwali wszyscy" - powiedział.

Rodzinny konflikt trwa od ponad ośmiu lat

Wojciech Cugowski przyznał, że obecnie żadna ze stron nie próbuje nawiązać kontaktu. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest mu obojętna.

"To już trwa osiem lat przeszło i na razie jest tak, że żadna ze stron nie chce się odezwać do drugiej. Myślę, że to trzeba uszanować. To nie jest tak, że jestem zimny i nic mnie to nie interesuje" - wyjaśnił.

Ostatnio o rodzinnych stosunkach wspominał również Krzysztof Cugowski. Wokalista zdradził, że nie otrzymał zaproszenia na urodziny najstarszego syna.

Trudne pozostają także relacje pomiędzy braćmi. Wojciech zaznaczył, że pomimo łączącego ich pokrewieństwa zabrakło wspólnego punktu odniesienia. Jednocześnie wyraził nadzieję, że kiedyś uda się go odzyskać.

Dlaczego zespół Bracia zawiesił działalność?

Własną wersję wydarzeń przedstawił wcześniej Piotr Cugowski. W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczył, że wraz z rosnącym sukcesem pojawiły się pieniądze, ambicje i coraz więcej sporów o kierunek dalszej działalności.

"Ten wózek, zamiast pchać w jedną stronę, każdy ten wózek pchał w swoją stronę. Między nami pewne rzeczy się pokomplikowały. Było mnóstwo niedopowiedzeń" - mówił.

Wokół muzyków miały z czasem powstać zwalczające się obozy, a napięta atmosfera zaczęła utrudniać pracę nad kolejną płytą. Członkowie grupy uznali wówczas, że najlepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie działalności i skupienie się na osobnych projektach.