Co roku tłumy Polaków zjeżdżają do Hradcu Králové, aby zobaczyć występy największych gwiazd muzyki rockowej i alternatywnej. Tegoroczna edycja Rock for People odbywała się między 10 a 14 czerwca na terenie dawnego lotniska Park 360.

Po niezwykle mocnym początku, podczas którego publiczność bawiła się do hitów takich gwiazd jak Limp Bizkit, Megadeth, Gorillaz czy Electric Callboy, nadszedł czas na czwarty, przedostatni dzień festiwalu. Sobota pokazała, że z romansu muzyki rockowej z popowymi nazwiskami może wyjść kompletna całość spięta w spójnym line-upie. Wśród głównych gwiazd tego dnia znaleźli się m.in. Halsey, Nothing But Thieves, Bury Tomorrow czy Don Broco, zaś w niedzielę, ostatni dzień serii rockowych występów, sceną zawładnęli taki artyści jak m.in. Iron Maiden, Alice & Dan Bárta, Queensrÿche, Alter Bridge, Saxon, Knocked Loose i Loathe.

Niedziela: 5. dzień Rock for People 2026. "Do zobaczenia za rok!"

Co ciekawe bliskość polskiej granicy sprawia, że festiwal Rock for People od lat jest obowiązkowym punktem w wakacyjnym kalendarzu wielu Polaków, szukających alternatywy dla rodzimych wydarzeń jak Open'er Festival w Gdyni czy stosunkowo świeży Bittersweet Festival w Poznaniu. Co działo się w niedzielę? I jaki show przygotowały poszczególne gwiazdy?

Alice i Dan Bárta (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 5

W tym roku organizatorzy czeskiej imprezy przygotowali wyjątkowo mocny program, a pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem koncertów największych gwiazd rocka i alternatywy. W środę publiczność bawiła się m.in. do hitów Gorillaz, Megadeth i Electric Callboy, natomiast czwartek należał do Limp Bizkit, Papa Roach, BABYMETAL, All Time Low oraz Breaking Benjamin. W piątek zaś festiwalowicze zobaczyli na żywo występy takich twórców jak m.in. Bring Me The Horizon, Three Days Grace, A Day To Remember czy Tom Morello, a sobota upłynęła w dźwiękach m.in. Halsey i Nothing But Thieves. Czy zamykająca niedziela dorównała poprzednikom? Sprawdź zdjęcia autorstwa Roberta Wilka z przedostatniego dnia tej edycji Rock for People!

Queensrÿche (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 10

"Aż się łezka w oku kręci, że to już koniec", "Według mnie Alter Bridge dali najlepszy koncert na całym Rock for People, nie ma z tym dyskusji", "Do zobaczenia za rok! Będę tęsknić", "Muszę zrobić większe podsumowanie, ale na ten moment wygrywają u mnie: Nothing But Thieves, Iron Maiden, Limp Bizkit i Gorillaz", "Nigdy nie zapomnę występu Bring Me The Horizon. Kocham was Rock for People!", "To będzie mi się śniło po nocach. Saxon wymietli wszystkich", "Popłakałam się pod sceną, będę tęsknić", "Knocked Loose zagrali moje ulubione kawałki, kocham ich" - piszą w komentarzach festiwalowicze, którzy już chcą przygotowywać się na kolejną edycję festiwalu.

Alter Bridge (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 17

Rock for People to jeden z największych i najważniejszych festiwali z muzyką rockową oraz alternatywną w Europie. Historia imprezy sięga 1995 roku - to wtedy miała miejsce pamiętna, pierwsza edycja. Festiwal był wówczas kameralnym, jednodniowym wydarzeniem, na którym zagrało 18 zespołów, a publiczność liczyła około 1100 osób. Dziś Rock for People urósł do rangi festiwalu przyciągającego około 50 tys. uczestników w każdy z czterech dni oraz największe światowe gwiazdy rocka, metalu czy muzyki alternatywnej.

Saxon (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 14

Pierwszych 12 edycji organizowanych było w miejscowości Český Brod, niedaleko Pragi. Dopiero w 2007 roku festiwal został przeniesiony na teren dawnego lotniska w Hradec Králové, gdzie odbywa się do dziś.

Knocked Loose (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 13

Loathe (Rock for People, 14.06.2026) Zobacz galerię + 9





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