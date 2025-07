"Znajomi mieli oliwkobranie i postanowiłem im pomóc. Wrzucałem do internetu różne filmiki, żeby mieć kontakt z fanami, ale ten zainteresował media i przypięto mi łatkę farmera. Muszę przyznać, że bardzo się dobrze bawiłem z tego powodu. Próbowałem to później sprostować, ale nikt nie chciał słuchać, więc odpuściłem" - komentował później w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską".

Dom Gawlińskich nazywa się Blue Sky - to nawiązanie do przeboju "Son of The Blue Sky" z debiutanckiej płyty Wilków, która dała zespołowi miejsce w czołówce polskiego rocka. Licząca ponad 100 m kwadratowych posiadłość mieści się w Áyios Nikólaos na Peloponezie.