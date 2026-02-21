"Zbliża się okrągła rocznica zdarzenia, które najchętniej chciałbym zapomnieć. Na szczęście muzyka, którą razem kochaliśmy, wciąż istnieje" - napisał Mariusz Duda, zapraszając słuchaczy na swoją audycję "Przekaz Podprogowy" w Radiu 357.

"Powiem Wam, że jakoś tak lżej mi jest po tej audycji. I wydaje mi się, że Grudzień doczekał się w końcu należytego muzycznego pożegnania (z jego ukochaną muzyką.) No bo ile razy - w te lutowe dni - można wrzucać zdjęcia z pękniętymi serduszkami? Dziękuję, że byliście ze mną w minioną środę. Czuło się Waszą obecność bardzo mocno" - dodał wokalista i basista Riverside już po środowej emisji.

W programie podczas niezwykle emocjonalnych dwóch godzin poświęconych pamięci Piotra Grudzińskiego można było usłyszeć utwory z repertuaru m.in. grup Pink Floyd, Dead Can Dance (tatuaże gitarzysty były związane z grafikami tego duetu), Anathema, A Perfect Circle, Pain of Salvation, Tiamat, Katatonia, Archive, Cocteau Twins, Iron Maiden, a także Kate Bush i Sinead O'Connor.

W dwóch kończących nagraniach słychać było gitarę Piotra Grudzińskiego. Mowa o koncertowym wykonaniu "A7bsence" grupy Blindead (Grudzień zagrał tu gościnnie) i "Back To The River" Riverside.

Rozwiń

Riverside: "Wraz ze śmiercią Grudnia wszystko pękło"

"Szczerość i przekaz - to co dla mnie w muzyce liczy się najbardziej" - mówił Piotr Grudziński w oficjalnej notce biograficznej na stronie Riverside.

"Miałem być piłkarzem ręcznym, ale okazało się, że nie mogę, dlatego poszukałem sobie nowej pasji" - dodawał w innym wywiadzie.

Gitarzysta z Riverside nagrał sześć studyjnych albumów. Ostatni - "Love, Fear and the Time Machine" - ukazał się we wrześniu 2015 r. 1 kwietnia 2016 r. w Olsztynie miała się rozpocząć nowa odsłona polskiej trasy promującej ten materiał. W planach były też kolejne koncerty w Stanach Zjednoczonych i Europie. W tajemnicy powstawała też instrumentalna płyta "Eye of the Soundscape" szykowana na październik, składająca się z utworów z drugich dysków i premierowych nagrań.

- Widzieliśmy się ostatni raz w studiu podczas nagrań "Eye of the Soundscape". Potem do siebie dzwoniliśmy i wysyłaliśmy SMS-y - mówił Interii Mariusz Duda o ostatnim spotkaniu z gitarzystą.

"Nie mogę się doczekać tej płyty" - taki SMS Piotr Grudziński wysłał do Mariusza Dudy w trakcie nagrań tego albumu.

Gitarzysta niespodziewanie zmarł przed ukończeniem całości, 21 lutego 2016 r. Trzy tygodnie później skończyłby 41 lat. Dzień przed śmiercią muzyk uczestniczył jako widz w koncercie amerykańskiej supergrupy The Winery Dogs, tworzonej przez gitarzystę Ritchiego Kotzena, basistę Billy'ego Sheehana i perkusistę Mike'a Portnoya, wówczas byłego bębniarza Dream Theater (obecnie ponownie w tym zespole), w dobrze mu znanej Progresji w Warszawie.

Później ujawniono, że przyczyną śmierci warszawskiego muzyka było nagłe zatrzymanie krążenia. W książce "Riverside. Sen w wysokiej rozdzielczości" Maurycego Nowakowskiego podano, że był to zator płucny.

Autor biografii zespołu przypomniał, że Piotr Grudziński był w pewnym sensie spoiwem Riverside. Gitarzysta zakładał grupę razem z perkusistą Piotrem "Mitloffem" Kozieradzkim (znali się z metalowego środowiska), z Mariuszem Dudą łączyły go m.in. zbliżony gust muzyczny, wspólne lektury i gry komputerowe, to właśnie Grudzień wprowadził do zespołu klawiszowca Michała Łapaja, który pod koniec 2003 r. zastąpił Jacka Melnickiego.

"Wraz ze śmiercią Grudnia wszystko to pękło i teraz musimy zadbać o to, by znów wszystko jakoś między nami połączyć i poskładać" - mówił Mariusz Duda.

Riverside: Koniec żałoby

Po śmierci gitarzysty pozostali muzycy ogłosili, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio. Do koncertowego składu dokooptowali wówczas Macieja Mellera, wieloletniego gitarzystę Quidam, występującego z liderem Riverside w trio Meller/Gołyźniak/Duda.

We wrześniu 2018 r. ukazał się pierwszy materiał Riverside nagrany w trzyosobowym składzie - "Wasteland". Przed finałowymi koncertami trasy "I'm Your Private Wasteland Tour" (przerwanej przez pandemię) zespół ogłosił, że na stałe dołączył Maciej Meller.

Zakończeniem okresu żałoby i rozpoczęciem nowego etapu było wydanie ósmej płyty, już nagranej ponownie w kwartecie, "ID.Entity" w styczniu 2023 r.

Uczestnik "Must Be The Music" powalił jurorów na kolana! Natalia Szroeder nie mogła uwierzyć Polsat Promocja