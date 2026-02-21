Riverside: 10 lat bez Piotra Grudzińskiego. "Zdarzenie, które najchętniej chciałbym zapomnieć"
"Wydaje mi się, że Grudzień doczekał się w końcu należytego muzycznego pożegnania (z jego ukochaną muzyką)" - napisał Mariusz Duda po ostatniej audycji "Przekaz Podprogowy", którą od początku tego roku prowadzi na antenie Radia 357. Lider warszawskiej grupy Riverside w ten sposób postanowił przypomnieć ulubione utwory Piotra Grudzińskiego. Gitarzysta tej formacji zmarł nagle 10 lat temu, 21 lutego 2016 r.
"Zbliża się okrągła rocznica zdarzenia, które najchętniej chciałbym zapomnieć. Na szczęście muzyka, którą razem kochaliśmy, wciąż istnieje" - napisał Mariusz Duda, zapraszając słuchaczy na swoją audycję "Przekaz Podprogowy" w Radiu 357.
"Powiem Wam, że jakoś tak lżej mi jest po tej audycji. I wydaje mi się, że Grudzień doczekał się w końcu należytego muzycznego pożegnania (z jego ukochaną muzyką.) No bo ile razy - w te lutowe dni - można wrzucać zdjęcia z pękniętymi serduszkami? Dziękuję, że byliście ze mną w minioną środę. Czuło się Waszą obecność bardzo mocno" - dodał wokalista i basista Riverside już po środowej emisji.
W programie podczas niezwykle emocjonalnych dwóch godzin poświęconych pamięci Piotra Grudzińskiego można było usłyszeć utwory z repertuaru m.in. grup Pink Floyd, Dead Can Dance (tatuaże gitarzysty były związane z grafikami tego duetu), Anathema, A Perfect Circle, Pain of Salvation, Tiamat, Katatonia, Archive, Cocteau Twins, Iron Maiden, a także Kate Bush i Sinead O'Connor.
W dwóch kończących nagraniach słychać było gitarę Piotra Grudzińskiego. Mowa o koncertowym wykonaniu "A7bsence" grupy Blindead (Grudzień zagrał tu gościnnie) i "Back To The River" Riverside.
Riverside: "Wraz ze śmiercią Grudnia wszystko pękło"
"Szczerość i przekaz - to co dla mnie w muzyce liczy się najbardziej" - mówił Piotr Grudziński w oficjalnej notce biograficznej na stronie Riverside.
"Miałem być piłkarzem ręcznym, ale okazało się, że nie mogę, dlatego poszukałem sobie nowej pasji" - dodawał w innym wywiadzie.
Gitarzysta z Riverside nagrał sześć studyjnych albumów. Ostatni - "Love, Fear and the Time Machine" - ukazał się we wrześniu 2015 r. 1 kwietnia 2016 r. w Olsztynie miała się rozpocząć nowa odsłona polskiej trasy promującej ten materiał. W planach były też kolejne koncerty w Stanach Zjednoczonych i Europie. W tajemnicy powstawała też instrumentalna płyta "Eye of the Soundscape" szykowana na październik, składająca się z utworów z drugich dysków i premierowych nagrań.
- Widzieliśmy się ostatni raz w studiu podczas nagrań "Eye of the Soundscape". Potem do siebie dzwoniliśmy i wysyłaliśmy SMS-y - mówił Interii Mariusz Duda o ostatnim spotkaniu z gitarzystą.
"Nie mogę się doczekać tej płyty" - taki SMS Piotr Grudziński wysłał do Mariusza Dudy w trakcie nagrań tego albumu.
Gitarzysta niespodziewanie zmarł przed ukończeniem całości, 21 lutego 2016 r. Trzy tygodnie później skończyłby 41 lat. Dzień przed śmiercią muzyk uczestniczył jako widz w koncercie amerykańskiej supergrupy The Winery Dogs, tworzonej przez gitarzystę Ritchiego Kotzena, basistę Billy'ego Sheehana i perkusistę Mike'a Portnoya, wówczas byłego bębniarza Dream Theater (obecnie ponownie w tym zespole), w dobrze mu znanej Progresji w Warszawie.
Później ujawniono, że przyczyną śmierci warszawskiego muzyka było nagłe zatrzymanie krążenia. W książce "Riverside. Sen w wysokiej rozdzielczości" Maurycego Nowakowskiego podano, że był to zator płucny.
Autor biografii zespołu przypomniał, że Piotr Grudziński był w pewnym sensie spoiwem Riverside. Gitarzysta zakładał grupę razem z perkusistą Piotrem "Mitloffem" Kozieradzkim (znali się z metalowego środowiska), z Mariuszem Dudą łączyły go m.in. zbliżony gust muzyczny, wspólne lektury i gry komputerowe, to właśnie Grudzień wprowadził do zespołu klawiszowca Michała Łapaja, który pod koniec 2003 r. zastąpił Jacka Melnickiego.
"Wraz ze śmiercią Grudnia wszystko to pękło i teraz musimy zadbać o to, by znów wszystko jakoś między nami połączyć i poskładać" - mówił Mariusz Duda.
Riverside: Koniec żałoby
Po śmierci gitarzysty pozostali muzycy ogłosili, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio. Do koncertowego składu dokooptowali wówczas Macieja Mellera, wieloletniego gitarzystę Quidam, występującego z liderem Riverside w trio Meller/Gołyźniak/Duda.
We wrześniu 2018 r. ukazał się pierwszy materiał Riverside nagrany w trzyosobowym składzie - "Wasteland". Przed finałowymi koncertami trasy "I'm Your Private Wasteland Tour" (przerwanej przez pandemię) zespół ogłosił, że na stałe dołączył Maciej Meller.
Zakończeniem okresu żałoby i rozpoczęciem nowego etapu było wydanie ósmej płyty, już nagranej ponownie w kwartecie, "ID.Entity" w styczniu 2023 r.