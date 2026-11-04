Ritchie Blackmore wróci na scenę. "Przygotujcie się na śpiew i taniec"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Zmagający się z różnymi problemami zdrowotnymi 81-letni gitarzysta Ritchie Blackmore ogłosił, że wiosną 2027 r. wróci na scenę. W przyszłym roku jubileusz 30-lecia świętować będzie jego zespół Blackmore's Night, w którym odświeża renesansowe brzmienia.

Candice Night grająca na instrumencie dętym i Ritchie Blackmore z gitarą akustyczną podczas koncertu Blackmore's Night.
Candice Night i Ritchie Blackmore (Blackmore's Night) - Berlin, 8 lipca 2016 r.Frank Hoensch/RedfernsGetty Images

W swoim domu Ritchie Blackmore ma imponujący zbiór ponad 2 tysięcy płyt z muzyką renesansową. Upust swoim aktualnym muzycznym zainteresowaniom daje na kolejnych płytach Blackmore's Night (ostatnia to "Nature's Light" z marca 2021 r.), od czasu do czasu dając kameralne występy.

Na czele tego zespołu razem z gitarzystą stoi jego żona, wokalistka Candice Night. Projekt działa od 1997 r. i w przyszłym roku będzie świętował jubileusz 30-lecia.

Z tej okazji zmagający się z problemami zdrowotnymi Blackmore powróci na scenę, by w marcu 2027 r. zagrać sześć koncertów w USA. Występy ograniczone są do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (81-letni muzyk mieszka w okolicach miejscowości Mount Sinai w stanie Nowy Jork). Najdalszy z wyjazdów znajduje się w rejonie nieco ponad 3 godzin drogi od jego domu.

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Ritchie Blackmore świętuje 30-lecie Blackmore's Night

"Miałem problemy z sercem, dnę moczanową i bóle, ale zawroty głowy to najgorsza rzecz, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem. (...) Masz tak silne zawroty głowy, że tracisz kontrolę nad każdą częścią ciała, po prostu upadasz i praktycznie nie możesz nawet racjonalnie myśleć" - mówił gitarzysta w rozmowie z Ultimate Classic Rock, tłumacząc powody odwołania koncertów jesienią 2025 r.

Stan jego zdrowia na tyle się poprawił, że ogłoszono powrót na scenę.

"Odkurzcie ten strój, chwyćcie buty do tańca i przygotujcie się na śpiew i taniec, świętując niesamowitą 30-letnią historię Blackmore's Night" - napisała Candice Night w mediach społecznościowych, zapraszając na zbliżające się występy.

W połowie sierpnia Ritchie Blackmore po raz pierwszy od 33 lat stanął na scenie z grupą Deep Purple, by razem z nią zagrać nieśmiertelny klasyk "Smoke on the Water". Przypomnijmy, że to właśnie on wymyślił charakterystyczny riff, na którym pierwsze gitarowe kroki stawiały tysiące muzyków na całym świecie.

Ritchie Blackmore i jego kariera w Deep Purple

W składzie Deep Purple Ritchie wyrósł na jednego z najzdolniejszych gitarzystów w historii rocka. Jego twórczością i grą na instrumencie inspirowali się w późniejszych latach inni muzycy, jak choćby Randy Rhoads (zespół Ozzy'ego Osbourne'a), Jannick Gers (Iron Maiden), Wolf Hoffmann (Accept), Phil Collen (Def Leppard), Jeff Loomis (eks-Nevermore, eks-Arch Enemy) czy "wymiatacze" pokroju Yngwie Malmsteena i Paula Gilberta (Mr. Big). To za sprawą gry i scenicznej ekspresji Blackmore'a Lars Ulrich, późniejszy perkusista grupy Metallica, kupił swoją pierwszą płytę - mowa o "Fireball" Deep Purple z 1971 r.

"Chciałem grać tak szybko i głośno, jak to było tylko możliwe" - mówił o początkowych latach w Deep Purple.

W połowie lat 70. doszło do pierwszego ostrego kryzysu w tym zespole, który poskutkował odejściem gitarzysty. Blackmore zdecydował wówczas o powołaniu nowej grupy, początkowo pod nazwą Ritchie Blackmore's Rainbow, później skróconą do Rainbow.

Tu jego losy skrzyżowały się z kolejnym niezwykle utalentowanym wokalistą - Ronnie Jamesem Dio, który wcześniej poprzedzał Deep Purple z formacją Elf. Amerykanin u boku kapryśnego nieraz Blackmore'a wytrzymał raptem cztery lata, ale po rozstaniu szybko znalazł nową posadę w Black Sabbath (za Ozzy'ego Osbourne'a). Grupa Rainbow była pierwszym sygnałem, że Blackmore do końca życia nie zamierza grać hard rocka, bo w twórczości nowej formacji zaczęły pojawiać się elementy muzyki barokowej i średniowiecznej.

"Blues był dla mnie zbyt ograniczający, a muzyka klasyczna zbyt zdyscyplinowana. Zawsze tkwiłem na muzycznej ziemi niczyjej" - tłumaczył w jednym z wywiadów.

Powrót do klasycznego składu Deep Purple (kwiecień 1984 r.) zaowocował bardzo dobrze przyjętą płytą "Perfect Strangers" (druga platyna w USA w historii zespołu), ale wkrótce relacje wewnątrz grupy ponownie zaczęły się psuć, czego efektem było wyrzucenie wokalisty Iana Gillana w 1989 r. 250 tysięcy dolarów na koncie Blackmore'a sprawiło, że wokalista po niespełna trzech latach został przywrócony na łono zespołu. Zjednoczenie było jeszcze bardziej krótkotrwałe: w listopadzie 1993 roku w trakcie europejskiej trasy promującej płytę "The Battle Rages On..." Ritchie opuścił kolegów - tym razem już na dobre.

Zmuszony kontraktem zaczął się rozglądać za muzykami, z którymi mógłby zarejestrować hardrockową płytę solową. Ostatecznie materiał "Stranger in Us All" (nagrany z m.in. szkockim wokalistą Doogie White'em) ukazał się pod sprawdzonym szyldem Ritchie Blackmore's Rainbow. Niewykluczone, że naciski wytwórni sprawiły, że gitarzysta definitywnie postanowił porzucić świat hard rocka. Już w połowie lat 90. myślał o wspólnym projekcie ze swoją ówczesną narzeczoną (ślub wzięli ostatecznie w październiku 2008 r., po blisko 20 latach od rozpoczęcia znajomości), amerykańską wokalistką Candice Night.

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